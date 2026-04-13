Ніяких революцій: розкрито перші подробиці нового Bentley Bentayga

У Bentley розробляють друге покоління Bentayga. Кросовер суттєво оновлять, проте він не стане електромобілем.

Новий Bentley Bentayga презентують у 2028 році. Про це повідомив CEO Bentley Франк-Штеффен Валлізер британському виданню Autocar.

Він підтвердив, що розробники відмовилися від початкової ідеї зробити новий Bentley Bentayga електрокаром. Компанія переглянула свою стратегію і до 2030 року випустить тільки одну електричну модель — компактніший кросовер Bentley Barnato.

Франк-Штеффен Валлізер наголосив, що не варто змушувати клієнтів переходити на електромобілі. Саме тому новий Bentley Bentayga буде збудований на платформі РРС від майбутніх Audi Q7 і Q9 та збереже бензинові турбомотори об'ємом 3,0 і 4,0 л.

Відео дня

Важливо

Ці двигуни будуть у складі нових плагін-гібридних установок із більшими батареями, аніж у нинішнього Bentley Bentayga PHEV. Утім, для окремих ринків залишать і чисто бензинові 4,0-літрові версії.

Також відомо, що кросовер Bentley Bentayga отримає набір сучасних систем безпеки та вдосконалену пневмопідвіску з активними стабілізаторами. Як і раніше, модель пропонуватимуть у стандартній та подовженій версіях.

