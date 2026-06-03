Свежий дизайн и 780 сил: представлен новый флагманский Bentley (фото)

Презентован новый Bentley Flying Spur. Роскошный седан изменился внешне и получил мощную гибридную модификацию.

Bentley Flying Spur прошел модернизацию и выйдет на рынок в третьем квартале нынешнего года. О нем рассказали на сайте британского автопроизводителя.

Седан Bentley Flying Spur стал похожим на родственное купе Continental GT — получил такие же круглые фары и более широкую решетку радиатора, дизайн которой отличается, в зависимости от версии. Кроме того, заменили бамперы, фонари и крышку багажника.

Bentley Flying Spur дебютировал в плагин-гибридных версиях на 680 и 782 л.с. Фото: Bentley

На выбор доступны колесные диски диаметром до 22 дюймов. Кроме того, в линейку вернулась версия S с черным декором вместо хрома. Салон Bentley Flying Spur не претерпел изменений — лишь предложили новые варианты внутренней отделки.

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Новый Bentley Flying Spur дебютировал в плагин-гибридных модификациях с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. В варианте S она развивает 680 л.с. и 930 Н∙м, что позволяет стартовать до сотни за 3,7 с и развивать 307 км/ч.

Для авто предложили новые варианты внутреннего убранства Фото: Bentley

В версии Speed отдача составляет 782 л.с. и 1000 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Плагин-гибрид способен проехать 80 км на электротяге. В арсенале авто — спортивный дифференциал, пневмоподвеска, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

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