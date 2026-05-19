JAC и Huawei показали роскошного позолоченного конкурента Rolls-Royce за $300 000 (фото)

Представительский седан Maextro S800 получит особую роскошную версию Grand Design. Она будет иметь люксовый салон и золотой декор.

Новый Maextro S800 Grand Design презентуют в июне, однако первые официальные фото седана уже обнародованы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Цена Maextro S800 Grand Design составит примерно $300 000 Фото: JAC

Седан Maextro S800 — роскошная модель, созданная совместно JAC и Huawei. 5,5-метровое авто стоит примерно от 100 000 долларов. Кстати, эта модель уже появилась в Украине.

Maextro S800 Grand Design отличается двухцветной окраской и многочисленными позолоченными деталями. Салон седана не показали, однако известно, что он будет более роскошным, чем у стандартной версии. Авто предложат в четырехместном исполнении, причем все кресла будут иметь электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также комплектация будет включать четырехзонный климат-контроль, монитор для задних пассажиров и мощную акустику.

Відео дня

Авто украсили позолоченным декором Фото: JAC

Представительский седан будут выпускать в 530-сильной электрической модификации и плагин-гибридных вариантах на 686 и 1119 л. с. Кроме того, он получит инновационную систему полуавтономного движения. Цена Maextro S800 Grand Design составит не менее 2 миллионов юаней ($294 000).

Ранее стало известно, что специалисты Maextro помогут создать новый роскошный Maserati.

Также Фокус писал о первом суперкаре Brabus за миллион евро.