JAC і Huawei показали розкішного позолоченого конкурента Rolls-Royce за $300 000 (фото)

Представницький седан Maextro S800 отримає особливу розкішну версію Grand Design. Вона матиме люксовий салон та золотий декор.

Новий Maextro S800 Grand Design презентують у червні, проте перші офіційні фото седана вже оприлюднено. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ціна Maextro S800 Grand Design складе приблизно $300 000 Фото: JAC

Седан Maextro S800 — розкішна модель, створена спільно JAC і Huawei. 5,5-метрове авто коштує приблизно від 100 000 доларів. До речі, ця модель уже з'явилася в Україні.

Maextro S800 Grand Design вирізняється двоколірним забарвленням та численними позолоченими деталями. Салон седана не показали, проте відомо, що він буде розкішнішим, аніж у стандартної версії. Авто запропонують у чотиримісному виконанні, причому всі крісла матимуть електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також комплектація включатиме чотиризонний клімат-контроль, монітор для задніх пасажирів та потужну акустику.

Авто прикрасили позолоченим декором Фото: JAC

Представницький седан випускатимуть у 530-сильній електричній модифікації та плагін-гібридних варіантах на 686 та 1119 к. с. Крім того, він отримає інноваційну систему напівавтономного руху. Ціна Maextro S800 Grand Design складе щонайменше 2 мільйони юанів ($294 000).

