ДТП на 7 мільйонів: у Києві розбили новітній заряджений BMW потужністю понад 700 сил (фото)
Новий BMW M5 постраждав у ДТП в Києві. Недешевий заряджений седан на 727 сил отримав серйозні ушкодження.
ДТП мала місце на бульварі Миколи Міхновського. Світлини з місця аварії опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.
Судячи з фото, BMW M5 врізався у фургон Renault Master, який рухався в попутному напрямку. У нього серйозно пошкоджена передня частина – капот, крило, бампер та фара. У салоні спрацювали подушки безпеки.
Ціна BMW M5 в Україні стартує приблизно з 7,2 мільйона доларів. Поки у нас зареєстровано небагато авто цієї моделі.
Новий BMW M5 випускають із 2024 року. Нинішнє покоління моделі зазнало суттєвих змін, адже тепер це повнопривідний плагін-гібрид.Важливо
Седан BMW M5 оснащений 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають 727 к. с. та 1000 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.
Батарея ємністю 18,6 кВт∙год дає змогу проїхати до 69 км на електротязі, а витрата пального в комбінованому циклі становить 1,7 л на 100 км. Утім, через плагін-гібридну установку седан поважчав до 2445 кг.
Між іншим, нещодавно в Києві з'явився і новітній універсал BMW M5 Touring.
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