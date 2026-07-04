ДТП на 7 мільйонів: у Києві розбили новітній заряджений BMW потужністю понад 700 сил (фото)

Новий BMW M5 постраждав у ДТП в Києві. Недешевий заряджений седан на 727 сил отримав серйозні ушкодження.

ДТП мала місце на бульварі Миколи Міхновського. Світлини з місця аварії опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.

У седана серйозно пошкоджена передня частина Фото: dtp.kiev.ua

Судячи з фото, BMW M5 врізався у фургон Renault Master, який рухався в попутному напрямку. У нього серйозно пошкоджена передня частина – капот, крило, бампер та фара. У салоні спрацювали подушки безпеки.

Ціна BMW M5 в Україні стартує приблизно з 7,2 мільйона доларів. Поки у нас зареєстровано небагато авто цієї моделі.

Новий BMW M5 в Україні коштує понад 7 мільйонів гривень Фото: dtp.kiev.ua

Новий BMW M5 випускають із 2024 року. Нинішнє покоління моделі зазнало суттєвих змін, адже тепер це повнопривідний плагін-гібрид.

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Седан BMW M5 оснащений 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають 727 к. с. та 1000 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

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Новий BMW M5 отримав 727-сильну гібридну установку Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Батарея ємністю 18,6 кВт∙год дає змогу проїхати до 69 км на електротязі, а витрата пального в комбінованому циклі становить 1,7 л на 100 км. Утім, через плагін-гібридну установку седан поважчав до 2445 кг.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився і новітній універсал BMW M5 Touring.

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