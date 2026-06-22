П'яний підліток на Tesla протаранив припарковані автомобілі в Києві (фото, відео)

15-річний підліток за кермом електромобіля Tesla врізався у дві припарковані іномарки у дворі житлового комплексу "Варшавський" у Подільському районі Києва.

Під час вивчення обставин з’ясувалося, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомила патрульна поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду й одразу виїхали за вказаною адресою.

Під час спілкування з водієм Tesla інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов перевірку на алкотестері, на екрані якого з’явилося значення 1,03 проміле.

Ситуацію ускладнило те, що порушнику було лише 15 років, тобто водійського посвідчення він ще не має.

Незабаром на місце ДТП приїхав брат винуватця аварії та розповів, що його родич без дозволу взяв ключі від автомобіля й поїхав з дому.

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Щодо старшого брата, який є законним представником, поліцейські склали протокол за ч. 3 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП та викликали на місце ювенальну превенцію для з'ясування обставин події.

На щастя, у цій ДТП ніхто з людей не постраждав, чого не можна сказати про транспортні засоби.

Автомобіль зазнав значних пошкоджень Фото: Патрульная полиция

Нагадаємо, що у Львові п’яний підліток, тікаючи від дорожньої поліції, врізався в кафе.

Також повідомлялося, що в Броварах автомобіль ВАЗ, у якому перебувало 10 пасажирів, зокрема діти віком від 2 до 11 років, потрапив у ДТП. Дві дівчинки загинули.