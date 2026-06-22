Пьяный подросток на Tesla протаранил припаркованные авто в Киеве (фото, видео)

15-летний подросток за рулем электрромобиля Tesla врезался в две припаркованные иномарки во дворе жилого комплекса "Варшавский" в Подольском районе Киева.

При проверке обстоятельств оказалось, что парень был в состоянии алкогольного опьянения, сообщила патрульная полиция Киева.

Правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии и сразу выехали по указанному адресу.

Во время общения с водителем Tesla инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на драгере, на экране которого появилась цифра в 1,03 промилле.

Ситуацию усугубило то, что нарушителю было всего 15 лет, то есть водительского удостоверения он еще не имеет.

Вскоре на место ДТП приехал брат виновника аварии и рассказал, что его родственник без разрешения взял ключи от автомобиля и уехал из дома.

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На старшего брата, который является законным представителем, полицейкие составили протокол по ч. 3 ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП и вызвали на место ювенальную превенцию для выяснения обстоятельств происшествия.

К счастью, в этой ДТП никто из людей не пострадал, чего не скажешь о транспортных средствах.

Авто получили существенные повреждения Фото: Патрульная полиция

Напомним, во Львове пьяный подросток, скрываясь от гаишников, врезался в кафе.

Также сообщалось, что в Броварах ВАЗ, в котором было 10 пассажиров, в том числе дети в возрасте от 2 до 11 лет, попал в ДТП. Две девочки погибли.