10 человек в салоне ВАЗа: в ДТП под Киевом погибли два маленьких ребенка (фото)

Двое детей погибли, еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Броварах.

Трагедия произошла накануне вечером, но подробности сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили только сегодня.

По информации спасателей, вчера в 19:54 на номер "101" поступило сообщение о том, что на улице Вокзальной произошло ДТП. На место происшествия выехали сотрудники 56-й Государственной пожарно-спасательной части Броваров. На месте выяснилось, что столкнулись легковой автомобиль и автобус.

"На момент дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле находились 12 человек, из них 9 детей и 3 взрослых", — говорится в заявлении ГСЧС.

Спасатели деблокировали потерпевших из покореженного автомобиля. Двое детей погибли.

Відео дня

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

Как проинформировала сразу после аварии полиция Киевской области, за рулем ВАЗ находился 29-летний водитель. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом под управлением 54-летнего водителя. На месте аварии скончалась двухлетняя девочка.

В отличие от спасателей, правоохранители сообщают о том, что после столкновения водитель и восемь пассажиров были госпитализированы. Таким образом получается, что в авто, учитывая погибшего ребенка, на момент столкновения было 10 человек.

Медики увезли в больницу водителя и восемь пассажирова ВАЗа Фото: ГСЧС

Местный новостной портал "Бровари. Новини" также пишет о 10 людях в салоне и сообщает, что второй ребенок умер в больнице. Это — четырехлетняя девочка. В ВАЗе ехали дети в возрасте от 2 до 11 лет. Сейчас семеро пострадавших находятся в тяжелом и среднем состоянии в больнице. Один ребенок после оказания экстренной помощи был отпущен домой.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, почему украинские водители не боятся штрафов за нарушение ПДД.

Также сообщалось, что после смертельного ДТП в Киеве для водителей готовят более жесткие наказания.