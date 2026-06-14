Почему украинские водители не боятся штрафов за нарушение ПДД, — ответ экс-советника главы МВД

В Украине широко обсуждаются меры усиления ответственности за нарушение правил дорожнго движения, и дисскусия усилилась после резонансного ДТП на Караваевых Дачах, когда мерседес на большой скорости убил четырех людей у подземного перехода.

В частности, проговаривается тема введения штрафных балов за нарушения ПДД. Однако пока что соответствующий законопроект не дошел до сессионного зала парламента, а водители и дальше продолжают игнорировать правила на дорогах. Как констатирует экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартиненко в эфире канала "Новини.LIVE", этому есть объяснение.

"У нас нет неотвратимости наказания", — отмечает он и приводит статистику по количеству неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

В лидерах — Днепропетровская область, где 211,5 тыс. неоплаченных штрафов. На втором месте — Киев (146,9 тыс. штрафов), а тройку злостных неплательщиков занимает Одесская область с показателем 146,9 тыс. неоплаченных штрафов за год.

Відео дня

"75% производств по этим штрафам исполнительная служба закрывает из-за невозможности взыскания. Им (водителям, — прим. ред) штрафы насчитывают, они (исполнительная служба) взыскать не могут и все: они летают дальше, вешают эти номера, обвешиваются разными гирляндами, и дальше камера их не может идентифицировать", — говорит Мартиненко.

В свою очередь журналист Константин Андриюк возразил ему. Он заверил, что исполнительные службы работают и имеют соответствующие механизмы: , отметив, что механизмы есть: после неуплаты штрафа могут арестовывать счета, блокировать карточки.

"Те, кто и дальше не оплачивает эти штрафы, надо это усовершенствовать. То есть дальше это авто фиксируется, объявляется в розыск. Затем исполнительная служба выясняет, где это авто, приезжает эвакуатор исполнительной службы и забирает ее на штрафплощадку", — ответил журналист.

Тем временем первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что с 2020 года на основе данных камер автофиксации вынесено 19,1 миллиона постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма оплаченных штрафов, которая поступила в государственный бюджет — 4,1 миллиарда гривен.

Напомним, в Киеве полицейские остановили нарушителя ПДД на Ferrari 812 Superfast за превышение скорости.

Также сообщалось, что водителям электросамокатов в Украине теперь грозят штрафы и тюремное заключение.