10 осіб у салоні ВАЗа: у ДТП під Києвом загинули двоє маленьких дітей (фото)

Двоє дітей загинули, ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Броварах.

Трагедія сталася вчора ввечері, але подробиці співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили лише сьогодні.

За інформацією рятувальників, вчора о 19:54 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вокзальній сталася ДТП. На місце події виїхали співробітники 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини Броварів. На місці з'ясувалося, що зіткнулися легковий автомобіль та автобус.

"На момент дорожньо-транспортної пригоди в легковому автомобілі перебували 12 осіб, з них 9 дітей і 3 дорослих", — йдеться у заяві ДСНС.

Рятувальники витягли постраждалих із понівеченого автомобіля. Двоє дітей загинули.

Відео дня

Наразі з’ясовуються всі причини та обставини трагедії.

Як повідомила одразу після аварії поліція Київської області, за кермом ВАЗ-а перебував 29-річний водій. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом, яким керував 54-річний водій. На місці аварії посерла дворічна дівчинка.

На відміну від рятувальників, правоохоронці повідомляють, що після зіткнення водій та вісім пасажирів були госпіталізовані. Отже, виходить, що в автомобілі, враховуючи загиблу дитину, на момент зіткнення перебувало 10 осіб.

Медики доставили до лікарні водія та вісім пасажирів автомобіля "ВАЗ" Фото: ДСНС

Місцевий новинний портал "Бровари. Новини" також повідомляє про 10 осіб у салоні та зазначає, що друга дитина померла в лікарні. Це — чотирирічна дівчинка. У ВАЗі їхали діти віком від 2 до 11 років. Зараз семеро постраждалих перебувають у важкому та середньому стані в лікарні. Одну дитину після надання невідкладної допомоги відпустили додому.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, чому українські водії не бояться штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Також повідомлялося, що після смертельної ДТП у Києві для водіїв готують більш суворі покарання.