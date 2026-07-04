ДТП на 7 миллионов: в Киеве разбили новейший BMW мощностью более 700 сил (фото)
Новый BMW M5 попал в ДТП в Киеве. Дорогостоящий седан мощностью 727 сил получил серьезные повреждения.
ДТП произошло на бульваре Николая Михновского. Фотографии с места аварии были опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Instagram.
Судя по фотографиям, BMW M5 врезался в фургон Renault Master, двигавшийся в том же направлении. У него серьезно повреждена передняя часть — капот, крыло, бампер и фара. В салоне сработали подушки безопасности.
Цена на BMW M5 в Украине начинается примерно с 7,2 миллиона долларов. Пока у нас зарегистрировано не так много автомобилей этой модели.
Новый BMW M5 начнут выпускать с 2024 года. Нынешнее поколение модели претерпело существенные изменения, ведь теперь это полноприводный плагин-гибрид.
Седан BMW M5 оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, которые в сумме развивают 727 к. с. и 1000 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Батарея емкостью 18,6 кВт∙ч позволяет проехать до 69 км на электротяге, а расход топлива в смешанном цикле составляет 1,7 л на 100 км. Впрочем, из-за плагин-гибридной установки седан стал тяжелее — его масса увеличилась до 2445 кг.
Кстати, недавно в Киеве появился и новейший универсал BMW M5 Touring.
Также Фокус рассказывал о новом BMW X5 пятого поколения.