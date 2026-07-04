ДТП на 7 миллионов: в Киеве разбили новейший BMW мощностью более 700 сил (фото)

Новый BMW M5 попал в ДТП в Киеве. Дорогостоящий седан мощностью 727 сил получил серьезные повреждения.

ДТП произошло на бульваре Николая Михновского. Фотографии с места аварии были опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

У седана серьезно повреждена передняя часть Фото: dtp.kiev.ua

Судя по фотографиям, BMW M5 врезался в фургон Renault Master, двигавшийся в том же направлении. У него серьезно повреждена передняя часть — капот, крыло, бампер и фара. В салоне сработали подушки безопасности.

Цена на BMW M5 в Украине начинается примерно с 7,2 миллиона долларов. Пока у нас зарегистрировано не так много автомобилей этой модели.

Новый BMW M5 в Украине стоит более 7 миллионов гривен Фото: dtp.kiev.ua

Новый BMW M5 начнут выпускать с 2024 года. Нынешнее поколение модели претерпело существенные изменения, ведь теперь это полноприводный плагин-гибрид.

Відео дня

Важно

Пьяный подросток на Tesla протаранил припаркованные авто в Киеве (фото, видео)

Седан BMW M5 оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, которые в сумме развивают 727 к. с. и 1000 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Новый BMW M5 получил гибридную силовую установку мощностью 727 сил Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Батарея емкостью 18,6 кВт∙ч позволяет проехать до 69 км на электротяге, а расход топлива в смешанном цикле составляет 1,7 л на 100 км. Впрочем, из-за плагин-гибридной установки седан стал тяжелее — его масса увеличилась до 2445 кг.

Кстати, недавно в Киеве появился и новейший универсал BMW M5 Touring.

Также Фокус рассказывал о новом BMW X5 пятого поколения.