Радикальные изменения: новый BMW X6 2027 года показали до презентации (фото)

Купе-кроссовер BMW X6 готовится к смене поколений. Новая модель претерпит изменения во внешнем виде и получит электрическую версию.

Новый BMW X6 четвёртого поколения должен дебютировать в 2027 году — вслед за своим собратом X5. А пока на сайте Carscoops появились независимые рендеры модели.

Кроссовер будет выпускаться в электрической и водородной модификациях Фото: youtube.com/theottle

Как и новый BMW X5, купе-кроссовер кардинально изменится внешне и будет выполнен в стиле Neue Klasse — с маленькими "ноздрями" и узкими фарами. Задняя часть, скорее всего, будет выполнена в духе младшего BMW X2. X6 сохранит платформу CLAR, но немного увеличится в размерах.

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Стилистика Neua Klasse будет преобладать и в интерьере BMW X6, то есть стоит ожидать четырёхспицевого руля, тонкого экрана во всю ширину приборной панели и двух сенсорных экранов. Салон станет более просторным.

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Компоновка салона кардинально изменится Фото: BMW

Кроссовер BMW X6 будет представлен широкой линейкой силовых агрегатов. Ему будут предложены бензиновые турбомоторы объемом 3,0 л (400 к. с.) и 4,4 л (более 530 сил), а также 3,0-литровый турбодизель мощностью 313 к. с. Также появятся плагин-гибриды мощностью 489 и 612 к. с., 578-сильный электромобиль BMW iX6 и даже водородная модификация. Разумеется, останется и заряженный кроссовер BMW X6 M.

Кстати, недавно был представлен новый электрокроссовер Polestar с запасом хода более 600 км.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что были опубликованы фотографии первого электромобиля Bentley.