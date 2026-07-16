Несподіваний крок: Land Rover представила середньорозмірний кросовер Range Rover Sport Electric

Британська автомобілебудівна компанія Land Rover вперше продемонструвала громадськості електричну версію Range Rover Sport.

Однак, на подив автолюбителів, це не нова повнорозмірна версія електричного RR, яка мала з’явитися першою, а середньорозмірний Range Rover Sport Electric, причому прототип, повідомляє Autoevolution.

Автомобільний бренд не став ховати новинку за тестовою плівкою і продемонстрував прототип на території маєтку Гудвуд, де відбувався щорічний фестиваль швидкості.

Як раніше заявляли в компанії, Range Rover Sport Electric має "відкрити нову еру спортивної розкоші, обіцяючи бути динамічнішим і швидшим, ніж будь-коли".

Візуально електромобіль зберігає спадкоємність із версією на базі двигуна внутрішнього згоряння. Основні відмінності полягають у відсутності вихлопних труб та закритій решітці радіатора. При цьому загальний силует та стилістичні рішення залишилися практично незмінними.

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Range Rover Sport Electric буде побудований на тій же модульній поздовжній архітектурі (MLA), що й модель із двигуном внутрішнього згоряння, — платформі, розробленій як для моделей із двигунами внутрішнього згоряння, так і для електромобілів.

За чутками, він буде оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 444 або 542 л.с., залежно від обраної версії.

Вони мають миттєвий крутний момент 850 Нм і потенційний розподіл потужності 50:50 між передньою та задньою осями, оскільки двигуни ідентичні. Енергія надходить від великого акумуляторного блоку ємністю 118,5 кВт⋅год.

Запас ходу за циклом EPA оцінюється приблизно в 531 кілометр на повному заряді, тому показник WLTP має бути вищим.

Range Rover Sport Electric використовує циліндричні акумуляторні елементи AESC і підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю 350 кВт завдяки 800-вольтовій архітектурі.

Позашляховик оснащений пневматичною підвіскою, яка забезпечує плавність ходу, однак це не погіршує його прохідність на складних рельєфах.

"Електропривід відкриває для Range Rover Sport нові можливості. Попередня презентація на фестивалі швидкості Goodwood — це лише невелика частина того, як ця модель цього року знову переосмислить концепцію високопродуктивних позашляховиків, поєднуючи в собі вишуканість і миттєву продуктивність електроприводу, а також ще більше підкреслюючи неповторний характер Range Rover Sport, який наші клієнти вже знають і люблять", — заявив Мартін Лімперт, керуючий директор Range Rover.

В автомобілі також передбачена система підрулювання задніх коліс для зменшення радіусу розвороту та підвищення стійкості на високих швидкостях.

Під час фестивалю в Гудвуді компанія провела серію випробувань прототипів: один виїхав із фюзеляжу літака, інший піднявся по сходах, а третій пройшов випробування на треку.

Таким чином потенційним клієнтам продемонстрували, що електромобіль здатний виконувати ті самі складні завдання, з якими справляються його бензинові та дизельні аналоги.

Нагадаємо, у США створили екстремальний сімейний позашляховик.

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