Неожиданный ход: Land Rover засветила среднеразмерный кроссовер Range Rover Sport Electric

Британская автомобилестроительная компания Land Rover впервые показала публике электрическую версию Range Rover Sport.

Однако, к удивлению автолюбителей, это не новая полноразмерная версия электрического RR, которая должна была выйти первой, а среднеразмерный Range Rover Sport Electric, причем прототип, сообщает Аutoevolution.

Автобренд не стал прятать новинку за тестовой пленкой и показал прототип на территории поместья Гудвуд, где проходил ежегодный фестиваль скорости.

Как раньше заявляли в компании, Range Rover Sport Electric должен "открыть новую эру спортивной роскоши, обещая быть более динамичным и быстрым, чем когда-либо".

Визуально электромобиль сохраняет преемственность с версией на базе двигателя внутреннего сгорания. Основные отличия сводятся к отсутствию выхлопных патрубков и закрытой решетке радиатора. При этом общий силуэт и стилистические решения остались практически неизменными.

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Range Rover Sport Electric будет построен на той же модульной продольной архитектуре (MLA), что и модель с двигателем внутреннего сгорания, — платформе, разработанной как для моделей с двигателями внутреннего сгорания, так и для электромобилей.

По слухам, он будет оснащен парой электродвигателей общей мощностью 444 или 542 л.с., в зависимости от выбранной версии.

Они обладают мгновенным крутящим моментом 850 Нм и потенциальным распределением мощности 50:50 между передней и задней осями, поскольку двигатели идентичны. Энергия поступает от большого аккумуляторного блока емкостью 118,5 кВт⋅ч.

Запас хода по циклу EPA оценивается примерно в 531 километр на полном заряде, поэтому показатель WLTP должен быть выше.

Range Rover Sport Electric использует цилиндрические аккумуляторные ячейки AESC и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 350 кВт благодаря 800-вольтовой архитектуре.

Внедорожник оснащен пневматической подвеской, которая обеспечивает плавность хода, однако это не уменьшает его проходимость по сложным рельефам.

"Электропривод привносит в Range Rover Sport новые возможности. Предварительный показ на фестивале скорости Goodwood — это лишь малая часть того, как эта модель в этом году вновь переосмыслит концепцию высокопроизводительных внедорожников, сочетая в себе изысканность и мгновенную производительность электропривода, а также еще больше подчеркивая неповторимый характер Range Rover Sport, который наши клиенты уже знают и любят", — заявил Мартин Лимперт, управляющий директор Range Rover.

В авто также предусмотрена система подруливания задних колес для уменьшения радиуса разворота и повышения устойчивости на высоких скоростях.

Во время фестиваля в Гудвуде компания провела серию испытаний прототипов: один выехал из фюзеляжа самолета, другой поднялся по лестнице, а третий протестировали на треке.

Таким образом потенциальным клиентам продемонстрировали, что электромобиль способен выполнять те же сложные задачи, с которыми справляются его бензиновые и дизельные аналоги.

Напомним, в США создали экстремальный семейный внедорожник.

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