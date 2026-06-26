Hyundai показал Elantra нового поколения с футуристическим дизайном

В Корее представлена ​​Hyundai Avante 2027 года. В Северной Америке это авто продается как под названием Elantra. Седан восьмого поколения стал больше и просторнее.

Новинку показали на выставке Busan Mobility Show 2026, и выглядит она совершенно иначе, чем автомобиль седьмого поколения, впервые появившийся в начале 2020 года, пишет Motor1.com. Презентация состоялась спустя шесть лет после выхода предыдущей модели.

Компактный седан увеличился в размерах, получив более выразительный дизайн и полностью переработанный интерьер с новейшей информационно-развлекательной системой, искусственным интеллектом и системами безопасности. Hyundai также обновил бензиновый и гибридный силовые агрегаты.

Экстерьер

Hyundai Avante получил очень примечательный дизайн Art of Steel.

Конструкция кузова заимствует элементы у флагманской модели Grandeur, дополненные рельефными задними крыльями и пятиспицевым дизайном 18-дюймовых колес. Авто имеет более широкую и спортивную посадку.

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Его длина — 4765 мм, ширина — 1855 мм и высота — 1425 мм. Колесная база составляет 2750 мм что на 55 мм длиннее и на 30 мм шире, чем раньше, а также на 30 мм шире между осями. Увеличенные габариты приближают внутреннее пространство к уровню среднеразмерных седанов.

Передняя часть автомобиля разделяет светодиодные фары на ультратонкие дневные ходовые огни сверху и основные блоки, утопленные в воздухозаборники бампера. Сзади вертикальные и горизонтальные светодиоды образуют H-образную подпись над двойным сплиттером и угловатым спойлером типа "утиный хвост".

Интерьер

Внутри новинки — U-образная приборная панель, похожая на те, что используются в последних моделях Hyundai, рулевое колесо с плоским основанием и четырехточечным кодом Морзе для буквы H, заимствованным из Ioniq, 17-дюймовый сенсорный экран с рядом физических кнопок и регуляторов управления под ним, 9,9-дюймовая приборная панель над рулевым колесом и трубчатый подлокотник со встроенным беспроводным зарядным устройством для телефона.

В состав "мозга" автомобиля входят Pleos Connect (информационно-развлекательная система Hyundai нового поколения), который уже живет в обновленном флагманском автомобиле Grandeur, и Gleo AI, генеративный агент искусственного интеллекта, позволяющий водителям управлять функциями автомобиля и искать информацию с помощью голосовых команд.

Фото заднего сиденья пока нет, но, поскольку новая Elantra на 55 мм длиннее, на 30 мм шире и имеет на 30 мм большую колесную базу, чем предыдущая модель, сзади должно быть больше места.

Этот Hyundai оснащен 10 подушками безопасности и полным набором систем ADAS, включая новый интеллектуальный круиз-контроль Smart Cruise Control 2 на основе навигации, систему помощи при движении задним ходом с памятью, дистанционную интеллектуальную систему помощи при парковке, систему экстренного торможения SBW P-mode и систему помощи при неправильном использовании педалей.

Гибридная версия оснащена системой "Smart Regenerative Braking 3.0" и "Hybrid Hierarchical Predictive Control System", которая повышает топливную экономичность за счет прогнозирования маршрута.

Кроме того, есть "Режим ожидания", который поддерживает работу климат-контроля и информационно-развлекательной системы, когда автомобиль стоит на месте.

Покупателям предлагается шесть новых цветов кузова и три варианта отделки салона на выбор.

Силовые агрегаты

Корейская версия Avante будет доступна на старте продаж с двумя вариантами силовых агрегатов. Первый — улучшенная версия атмосферного 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 147 л. с. (110 кВт), что на 26 л. с. (19 кВт) больше, чем у предыдущей модели.

Главная новость в отношении силовых агрегатов касается самозаряжающегося 1,6-литрового гибрида, который теперь может иметь два двигателя, обеспечивая суммарную мощность системы около 155 л.с.

Второй — самозаряжающийся гибрид, сочетающий более эффективный 1,6-литровый двигатель с более мощным электродвигателем и большей батареей, обеспечивающий суммарную мощность 155 л. с. (116 кВт).

Также может появиться функция "автомобиль-загрузка" (V2L) и последняя версия системы рекуперативного торможения Hyundai.

Добавим, что коробка передач — везде 8-ступенчатый робот (DCT). Механики не будет совсем, даже на N-версии.

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