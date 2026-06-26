Hyundai представив Elantra нового покоління з футуристичним дизайном

У Кореї представлено Hyundai Avante 2027 року. У Північній Америці цей автомобіль продається під назвою Elantra. Седан восьмого покоління став більшим і просторішим.

Новинку показали на виставці Busan Mobility Show 2026, і вона виглядає зовсім інакше, ніж автомобіль сьомого покоління, який вперше з’явився на початку 2020 року, пише Motor1.com. Презентація відбулася через шість років після виходу попередньої моделі.

Компактний седан збільшився в розмірах, отримавши виразніший дизайн та повністю оновлений інтер’єр із новітньою інформаційно-розважальною системою, штучним інтелектом та системами безпеки. Hyundai також оновив бензиновий та гібридний силові агрегати.

Екстер'єр

Hyundai Avante отримав дуже примітний дизайн Art of Steel.

Конструкція кузова запозичує елементи у флагманської моделі Grandeur, доповнені рельєфними задніми крилами та п’ятиспицевим дизайном 18-дюймових коліс. Автомобіль має ширшу та більш спортивну посадку.

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Його довжина — 4765 мм, ширина — 1855 мм і висота — 1425 мм. Колісна база становить 2750 мм, що на 55 мм довше і на 30 мм ширше, ніж раніше, а також на 30 мм ширше між осями. Збільшені габарити наближають внутрішній простір до рівня середньорозмірних седанів.

У передній частині автомобіля світлодіодні фари поділені на ультратонкі денні ходові вогні зверху та основні блоки, вбудовані в повітрозабірники бампера. Ззаду вертикальні та горизонтальні світлодіоди утворюють H-подібний напис над подвійним сплітером і кутастим спойлером типу "качиний хвіст".

Інтер'єр

У салоні нової моделі — U-подібна приладова панель, схожа на ті, що використовуються в останніх моделях Hyundai, кермо з пласкою основою та чотириточковим кодом Морзе для літери H, запозиченим з Ioniq, 17-дюймовий сенсорний екран із рядом фізичних кнопок та регуляторів управління під ним, 9,9-дюймова приладова панель над кермом та трубчастий підлокітник зі вбудованим бездротовим зарядним пристроєм для телефону.

До складу "мозку" автомобіля входять Pleos Connect (інформаційно-розважальна система Hyundai нового покоління), яка вже встановлена в оновленому флагманському автомобілі Grandeur, та Gleo AI, генеративний агент штучного інтелекту, що дозволяє водіям керувати функціями автомобіля та шукати інформацію за допомогою голосових команд.

Фото заднього сидіння поки що немає, але, оскільки нова Elantra на 55 мм довша, на 30 мм ширша і має на 30 мм більшу колісну базу, ніж попередня модель, ззаду має бути більше місця.

Цей Hyundai оснащений 10 подушками безпеки та повним набором систем ADAS, зокрема новим інтелектуальним круїз-контролем Smart Cruise Control 2 на основі навігації, систему допомоги при русі заднім ходом із пам’яттю, дистанційну інтелектуальну систему допомоги при паркуванні, систему екстреного гальмування SBW P-mode та систему допомоги при неправильному використанні педалей.

Гібридна версія оснащена системами "Smart Regenerative Braking 3.0" та "Hybrid Hierarchical Predictive Control System", які підвищують паливну економічність завдяки прогнозуванню маршруту.

Крім того, є "Режим очікування", який забезпечує роботу клімат-контролю та інформаційно-розважальної системи, коли автомобіль стоїть на місці.

Покупцям пропонується шість нових кольорів кузова та три варіанти оздоблення салону на вибір.

Силові агрегати

Корейська версія Avante буде доступна з початку продажів із двома варіантами силових агрегатів. Перший — вдосконалена версія атмосферного 2,0-літрового бензинового двигуна потужністю 147 л. с. (110 кВт), що на 26 л. с. (19 кВт) більше, ніж у попередньої моделі.

Головна новина щодо силових агрегатів стосується самозарядного 1,6-літрового гібрида, який тепер може мати два двигуни, забезпечуючи сумарну потужність системи близько 155 к.с.

Другий — гібрид із системою автозаряджання, що поєднує більш ефективний 1,6-літровий двигун із потужнішим електродвигуном та більшою батареєю, що забезпечує сумарну потужність 155 л. с. (116 кВт).

Також може з'явитися функція "зарядка від автомобіля" (V2L) та остання версія системи рекуперативного гальмування Hyundai.

Додамо, що коробка передач — скрізь 8-ступінчаста автоматична (DCT). Механічної коробки не буде взагалі, навіть у версії N.

Нагадаємо, що стали відомі подробиці щодо нового електромобіля Hyundai.

Крім того, повідомлялося, що Hyundai представила старшу модель Sonata.