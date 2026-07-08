Флагман іде: найдорожчий Kia знімуть із виробництва (фото)

Представницький Kia K9 невдовзі припинять виробляти. Великий седан є флагманом південнокорейської марки.

Седан Kia K9 знімуть із виробництва до кінця 2026 року і нове його покоління наразі не планується. Про це стало відомо сайду Korean Car Blog.

Основна причина відмови від Kia K9 — низький попит. Звісно, представницька модель F-класу ніколи не була масовою, однак якщо в 2022 році продали 6585 авто, то в 2025 — тільки 1581, а за перше півріччя 2026 — усього 734.

Попит на Kia K9 невисокий Фото: Kia

Седани купують менше, адже вони програють конкуренцію кросоверам. До того ж, у лінійці Kia K9 немає економічних гібридних версій. А ще керівництво концерну Hyundai не в захваті від внутрішньої конкуренції, адже модель може забирати частину клієнтів у преміальних седанів Genesis G80 і G90.

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Флагманський 5,1-метровий седан Kia K9 презентували у 2012 році на зміну моделі Opirus. На деяких ринках модель також продавалася як Kia Quoris або K900. Вона була доступнішою альтернативою моделям на кшталт Audi A8 чи BMW 7 Series.

Kia K9 випускають із 2012 року

Нинішнє, друге, покоління Kia K9 дебютувало у 2018 році. У різні роки його комплектували бензиновими V6 об'ємом 3,3 л (250 і 370 к. с.) та 3,8 л (315 к. с.), а також 5,0-літровим 425-сильним V8.

Між іншим, FIAT зняв із виробництва недорогу масову модель Tipo.

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