FIAT припинив випуск популярної недорогої моделі: причини відомі (фото)

FIAT Tipo знімають із виробництва і нове покоління доступної моделі не планується. Усього випустили понад

Останній FIAT Tipo другого покоління вже зійшов із конвеєра підприємства в Туреччині. Про це повідомляє сайт Motor1.

Останнім став FIAT Aegea для турецького ринку Фото: Fiat

Фінальним став седан для внутрішнього турецького ринку (там модель відома під назвою Aegea). Усього із 2015 року зібрали 1 417 047 FIAT Tipo/Aegea другої генерації, які продавалися в 40 країнах світу.

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Примітно, що понад третину цих авто (565 097 од.) придбали саме в Туреччині. Із 2016 по 2025 рік це було найпопулярніше авто в цій країні.

FIAT Tipo відомий із 1988 року Фото: Fiat

Хоча доступний FIAT Tipo і був однією з наймасовіших сучасних моделей бренду, про плани припинити його виробництво було відомо давно. По-перше, йому виповнилося 9 років, тобто життєвий цикл на конвеєрі вже підійшов до кінця.

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По-друге, зараз у тренді кросовери і саме тому новий FIAT Tipo наразі не планується. Його нішу на європейському ринку займуть нові кросовери сімейства FIAT Grizzly.

Усього зібрали понад 1,4 мільйона FIAT Tipo другого покоління Фото: Fiat

Нагадаємо, що перший FIAT Tipo випускали з 1988 по 1997 рік, а в 2015 році модель відродили. Tipo другого покоління випускали в кузовах седан, універсал і хетчбек у бензиновому, дизельному та "м'якому" гібридному виконанні.

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