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FIAT припинив випуск популярної недорогої моделі: причини відомі (фото)

FIAT Tipo
FIAT Tipo/Aegea зняли з виробництва | Фото: Fiat

FIAT Tipo знімають із виробництва і нове покоління доступної моделі не планується. Усього випустили понад

Останній FIAT Tipo другого покоління вже зійшов із конвеєра підприємства в Туреччині. Про це повідомляє сайт Motor1.

FIAT Aegea
Останнім став FIAT Aegea для турецького ринку
Фото: Fiat

Фінальним став седан для внутрішнього турецького ринку (там модель відома під назвою Aegea). Усього із 2015 року зібрали 1 417 047 FIAT Tipo/Aegea другої генерації, які продавалися в 40 країнах світу.

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Незвичні двері та витрата 5,3 л на 100 км: FIAT випустив недороге міське авто (фото)
Незвичні двері та витрата 5,3 л на 100 км: FIAT випустив недороге міське авто (фото)

Примітно, що понад третину цих авто (565 097 од.) придбали саме в Туреччині. Із 2016 по 2025 рік це було найпопулярніше авто в цій країні.

FIAT Tipo
FIAT Tipo відомий із 1988 року
Фото: Fiat

Хоча доступний FIAT Tipo і був однією з наймасовіших сучасних моделей бренду, про плани припинити його виробництво було відомо давно. По-перше, йому виповнилося 9 років, тобто життєвий цикл на конвеєрі вже підійшов до кінця.

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По-друге, зараз у тренді кросовери і саме тому новий FIAT Tipo наразі не планується. Його нішу на європейському ринку займуть нові кросовери сімейства FIAT Grizzly.

fiat tipo 2025
Усього зібрали понад 1,4 мільйона FIAT Tipo другого покоління
Фото: Fiat

Нагадаємо, що перший FIAT Tipo випускали з 1988 по 1997 рік, а в 2015 році модель відродили. Tipo другого покоління випускали в кузовах седан, універсал і хетчбек у бензиновому, дизельному та "м'якому" гібридному виконанні.

Раніше стало відомо, що мінівен FIAT Multipla отримає нестандартного наступника.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повертають Ford Escort.