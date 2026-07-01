Новий формат класики: знаменитий FIAT Multipla отримає сучасного наступника (фото)

FIAT Multipla першого покоління отримає сучасного наступника. Компактна модель стане доступним електрокаром.

Новий FIAT Multiplina (саме так планують назвати модель) вийде на ринок у 2028 року, а поки СЕО FIAT Олів'є Франсуа презентував його передсерійний концепт. Про авто розповіло видання Autocar.

Електромобіль є сучасною варіацією на тему найпершого FIAT Multipla 1956 року. У нього схожий однооб'ємний силует, круглі фари та зсувний дах. Недорогому авто запропонують двоколірне забарвлення.

Авто є сучасним наступником Fiat Multipla 1956 року Фото: Autocar

На відміну від оригінального FIAT Multipla, електрокар є дводверним. Заявлено, що його створили на подовженій платформі FIAT Topolino (італійського побратима Citroen Ami). Довжина авто перевищить 3 метри, що дозволить зробити його чотиримісним.

Відео дня

Крім того, розробники зазначили, що електромобіль FIAT Multiplina отримає потужніший мотор і більшу батарею, ніж Topolino. Він належатиме до класу L7 та зможе розвивати 88 км/год і матиме більший запас ходу.

Важливо

Незвичні двері та витрата 5,3 л на 100 км: FIAT випустив недороге міське авто (фото)

Нагадаємо, що перший FIAT Multipla випускали з 1956 по 1967 рік, а в 1998-2010 роках виробляли друге покоління мінівена з суперечливим дизайном.

Між іншим, нещодавно розсекретили нові сімейний та спортивний кросовери FIAT.

Також Фокус розповідав про доступний електромобіль Mitsubishi за $11 700.