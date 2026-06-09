Незвичні двері та витрата 5,3 л на 100 км: FIAT випустив недороге міське авто (фото)

Лінійку гібридного FIAT 500 розширила оригінальна версія 3+1. Компактний недорогий хетчбек економний і має незвичні двері.

Новий FIAT 500 3+1 Hybrid виходить на європейський ринок за ціною від 23 850 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

FIAT 500 3+1 має незвичні асиметричні двері Фото: Fiat

Головна "фішка" FIAT 500 3+1 — нестандартне асиметричне компонування дверей. Із лівого боку вони звичайні, а от праворуч встановлено додаткові невеликі двері, які полегшують доступ на другий ряд.

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Якщо раніше FIAT 500 3+1 пропонували виключно в електричному виконанні, то тепер він доступний і у "м'якій" гібридній версії на 65 к. с. і 92 Нм із 1,0-літровим бензиновим двигуном. Із 6-ступінчастою механічною КПП середня витрата пального становить 5,3 л на 100 км.

Модель пропонують у двох варіантах комплектації Фото: Fiat

Базова комплектація FIAT 500 3+1 Hybrid Icon включає 16-дюймові литі диски, кондиціонер, датчики дощу та світла, 10,25-дюймовий тачскрін, парктронік, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія.

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Гібрид FIAT 500 3+1 витрачає у середньому 5,3 л на 100 км Фото: Fiat

Дорожчий варіант La Prima за 26 798 євро має 17-дюймові колеса, а також додає повністю світлодіодну оптику, панорамний дах, камеру заднього виду та підігрів сидінь.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний FIAT 600 1961 року з незвичним дизайном.

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