Сімейне авто і аналог BMW X2: нові доступні кросовери FIAT показали на офіційних фото

Оприлюднено офіційні фото FIAT Grizzly. Недорогий кросовер запропонують у двох варіантах — сімейному і спортивному.

Нові FIAT Grizzly та Grizzly Fastback презентують у другій половині нинішнього року. Перші подробиці нових моделей розкрили на сайті концерну Stellantis.

FIAT Grizzly вирізняється рубаним дизайном Фото: Stellantis

Кросовер FIAT Grizzly — старший брат моделі Grande Panda зі схожим рубаним дизайном. У нього високий капот та вузька піксельна оптика. Авто буде доступне у стандартному сімейному виконанні та спортивній купеподібній версії Fastback з динамічнішим силуетом і великим кутом нахилу задніх стійок даху в дусі BMW X2.

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FIAT Grizzly — побратим Citroen C3 Aircross та Opel Frontera. Кросовери збудовані на тій же архітектурі Small Car Platform та подібні за розмірами — приблизно 4,4 м завдовжки. Розробники обіцяють найбільший у класі багажник.

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Купе-кросовер FIAT Grizzly Fastback Фото: Stellantis

Нові FIAT Grizzly та Grizzly Fastback отримають ті ж двигуни, що й споріднені моделі. Їх запропонують у 145-сильній гібридній версії з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та в електричному варіанті потужністю 113 к. с. із запасом ходу приблизно 300 км.

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