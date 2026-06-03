Семейное авто и аналог BMW X2: новые доступные кроссоверы FIAT показали на официальных фото
Обнародованы официальные фото FIAT Grizzly. Недорогой кроссовер предложат в двух вариантах — семейном и спортивном.
Новые FIAT Grizzly и Grizzly Fastback презентуют во второй половине нынешнего года. Первые подробности новых моделей раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Кроссовер FIAT Grizzly — старший брат модели Grande Panda с похожим рубленым дизайном. У него высокий капот и узкая пиксельная оптика. Авто будет доступно в стандартном семейном исполнении и спортивной купеобразной версии Fastback с более динамичным силуэтом и большим углом наклона задних стоек крыши в духе BMW X2.Важно
FIAT Grizzly — собрат Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Кроссоверы построены на той же архитектуре Small Car Platform и сходны по размерам — примерно 4,4 м в длину. Разработчики обещают самый большой в классе багажник.
Новые FIAT Grizzly и Grizzly Fastback получат те же двигатели, что и родственные модели. Их предложат в 145-сильной гибридной версии с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и в электрическом варианте мощностью 113 л. с. с запасом хода примерно 300 км.
Между прочим, недавно возродили Lancia Gamma и эта модель тоже стала кроссовером.
Также Фокус рассказывал о недорогом электровене с запасом хода 700 км от Stellantis.