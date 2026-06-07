Яйце на колесах: на аукціон виставили унікальний FIAT 60-х із незвичним дизайном (фото)

У США на аукціоні продаватимуть FIAT 600D 1961 року. Мініатюрне авто вирізняється оригінальною зовнішністю та має непогану аеродинаміку.

За цей FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta планують отримати від 100 до 200 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому Bonhams.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: bonhams.com

Авто випустили в одному-єдиному екземплярі. Бюджетний компактний FIAT 600 отримав нестандартний кузов від ательє Pininfarina.

FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta зовні нагадує яйце на колесах вирізняється обтічним округленим дизайном. Фари сховали за скляною кришкою, яка зробила авто обтічнішим.

У салоны встановили спортивне кермо Фото: bonhams.com

Цікаво, що завдяки такій конструкції авто стало просторішим за стандартний FIAT 600. Також встановили спортивне кермо, оздоблене деревом.

Важливо

Ексклюзив за $8 мільйонів: з молотка піде унікальне авто зірки "Віднесених вітром" (фото)

До того ж, завдяки покращеній аеродинаміці FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta став швидший. Стандартний 767-кубовий мотор на 32 к. с. розганяв його до 128 км/год тоді, як стандартна модель розвивала 110 км/год. Авто має незалежну підвіску всіх коліс.

Відео дня

32-сильне авто розвиває 128 км/год Фото: bonhams.com

Із 1970 року FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta був експонатом автомузею Харра в штаті Невада. Пробіг авто становить усього 8 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціоні продавали ще один оригінальний варіант FIAT 600, який нагадує сухопутну яхту.

Також Фокус писав, що з молотка піде найдорожчий Chrysler в історії.