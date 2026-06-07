Яйце на колесах: на аукціон виставили унікальний FIAT 60-х із незвичним дизайном (фото)
У США на аукціоні продаватимуть FIAT 600D 1961 року. Мініатюрне авто вирізняється оригінальною зовнішністю та має непогану аеродинаміку.
За цей FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta планують отримати від 100 до 200 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому Bonhams.
Авто випустили в одному-єдиному екземплярі. Бюджетний компактний FIAT 600 отримав нестандартний кузов від ательє Pininfarina.
FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta зовні нагадує яйце на колесах вирізняється обтічним округленим дизайном. Фари сховали за скляною кришкою, яка зробила авто обтічнішим.
Цікаво, що завдяки такій конструкції авто стало просторішим за стандартний FIAT 600. Також встановили спортивне кермо, оздоблене деревом.Важливо
До того ж, завдяки покращеній аеродинаміці FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta став швидший. Стандартний 767-кубовий мотор на 32 к. с. розганяв його до 128 км/год тоді, як стандартна модель розвивала 110 км/год. Авто має незалежну підвіску всіх коліс.
Із 1970 року FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta був експонатом автомузею Харра в штаті Невада. Пробіг авто становить усього 8 тис. км.
Між іншим, нещодавно на аукціоні продавали ще один оригінальний варіант FIAT 600, який нагадує сухопутну яхту.
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