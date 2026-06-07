Яйцо на колесах: на аукцион выставили уникальный FIAT 60-х с необычным дизайном (фото)

В США на аукционе будут продавать FIAT 600D 1961 года. Миниатюрное авто отличается оригинальной внешностью и имеет неплохую аэродинамику.

За этот FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta планируют получить от 100 до 200 тысяч долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома Bonhams.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: bonhams.com

Авто выпустили в одном-единственном экземпляре. Бюджетный компактный FIAT 600 получил нестандартный кузов от ателье Pininfarina.

FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta внешне напоминает яйцо на колесах отличается обтекаемым округленным дизайном. Фары спрятали за стеклянной крышкой, которая сделала авто более обтекаемым.

В салоне установили спортивный руль Фото: bonhams.com

Интересно, что благодаря такой конструкции авто стало просторнее стандартного FIAT 600. Также установили спортивный руль, отделанный деревом.

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К тому же, благодаря улучшенной аэродинамике FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta стал быстрее. Стандартный 767-кубовый мотор на 32 л. с. разгонял его до 128 км/ч тогда, как стандартная модель развивала 110 км/ч. Авто имеет независимую подвеску всех колес.

32-сильное авто развивает 128 км/ч Фото: bonhams.com

С 1970 года FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta был экспонатом автомузея Харра в штате Невада. Пробег авто составляет всего 8 тыс. км.

Между прочим, недавно на аукционе продавали еще один оригинальный вариант FIAT 600, который напоминает сухопутную яхту.

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