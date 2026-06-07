Яйцо на колесах: на аукцион выставили уникальный FIAT 60-х с необычным дизайном (фото)
В США на аукционе будут продавать FIAT 600D 1961 года. Миниатюрное авто отличается оригинальной внешностью и имеет неплохую аэродинамику.
За этот FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta планируют получить от 100 до 200 тысяч долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома Bonhams.
Авто выпустили в одном-единственном экземпляре. Бюджетный компактный FIAT 600 получил нестандартный кузов от ателье Pininfarina.
FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta внешне напоминает яйцо на колесах отличается обтекаемым округленным дизайном. Фары спрятали за стеклянной крышкой, которая сделала авто более обтекаемым.
Интересно, что благодаря такой конструкции авто стало просторнее стандартного FIAT 600. Также установили спортивный руль, отделанный деревом.
К тому же, благодаря улучшенной аэродинамике FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta стал быстрее. Стандартный 767-кубовый мотор на 32 л. с. разгонял его до 128 км/ч тогда, как стандартная модель развивала 110 км/ч. Авто имеет независимую подвеску всех колес.
С 1970 года FIAT 600D Pininfarina Y Berlinetta был экспонатом автомузея Харра в штате Невада. Пробег авто составляет всего 8 тыс. км.
Между прочим, недавно на аукционе продавали еще один оригинальный вариант FIAT 600, который напоминает сухопутную яхту.
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