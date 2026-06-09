Необычные двери и расход 5,3 л на 100 км: FIAT выпустил недорогое городское авто (фото)

Линейку гибридного FIAT 500 расширила оригинальная версия 3+1. Компактный недорогой хэтчбек экономный и имеет необычные двери.

Новый FIAT 500 3+1 Hybrid выходит на европейский рынок по цене от 23 850 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

FIAT 500 3+1 имеет необычные асимметричные двери Фото: Fiat

Главная "фишка" FIAT 500 3+1 — нестандартная асимметричная компоновка дверей. С левой стороны они обычные, а вот справа установлена дополнительная небольшая дверь, которая облегчает доступ на второй ряд.

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Если раньше FIAT 500 3+1 предлагался исключительно в электрическом исполнении, то теперь он доступен и в "мягкой" гибридной версии на 65 л. с. и 92 Нм с 1,0-литровым бензиновым двигателем. С 6-ступенчатой механической КПП средний расход топлива составляет 5,3 л на 100 км.

Модель предлагают в двух вариантах комплектации Фото: Fiat

Базовая комплектация FIAT 500 3+1 Hybrid Icon включает 16-дюймовые литые диски, кондиционер, датчики дождя и света, 10,25-дюймовый тачскрин, парктроник, круиз-контроль, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

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Гибрид FIAT 500 3+1 расходует в среднем 5,3 л на 100 км Фото: Fiat

Более дорогой вариант La Prima за 26 798 евро имеет 17-дюймовые колеса, а также добавляет полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, камеру заднего вида и подогрев сидений.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный FIAT 600 1961 года с необычным дизайном.

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