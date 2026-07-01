Новый формат классики: знаменитый FIAT Multipla получит современного преемника (фото)

FIAT Multipla первого поколения получит современного преемника. Компактная модель станет доступным электромобилем.

Новый FIAT Multiplina (именно так планируется назвать модель) выйдет на рынок в 2028 году, а пока генеральный директор FIAT Оливье Франсуа представил его предсерийный концепт. Об автомобиле сообщило издание Autocar.

Электромобиль представляет собой современную интерпретацию самой первой модели FIAT Multipla 1956 года. У него похожий однообъемный силуэт, круглые фары и сдвижная крыша. Для этого недорогого автомобиля будет предложена двухцветная окраска.

Автомобиль является современным преемником Fiat Multipla 1956 года Фото: Autocar

В отличие от оригинального FIAT Multipla, электромобиль является двухдверным. Сообщается, что он создан на удлиненной платформе FIAT Topolino (итальянского аналога Citroen Ami). Длина автомобиля превысит 3 метра, что позволит сделать его четырехместным.

Відео дня

Кроме того, разработчики отметили, что электромобиль FIAT Multiplina получит более мощный двигатель и более ёмкую батарею, чем Topolino. Он будет относиться к классу L7, сможет развивать скорость до 88 км/ч и будет иметь больший запас хода.

Важно

Необычные двери и расход 5,3 л на 100 км: FIAT выпустил недорогое городское авто (фото)

Напомним, что первая модель FIAT Multipla выпускалась с 1956 по 1967 год, а в 1998–2010 годах производилось второе поколение минивэна с неоднозначным дизайном.

Кстати, недавно были представлены новые семейный и спортивный кроссоверы FIAT.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о доступном электромобиле Mitsubishi за 11 700 долларов.