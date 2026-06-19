Mitsubishi представила оригинальный городской электромобиль за 11 700 долларов (фото)

В Японии представили новый Mitsubishi eK X EV. Миниатюрный бюджетный электромобиль для города имеет запас хода 180 км.

Электромобиль Mitsubishi eK X EV был модернизирован, и его стоимость оценивается в диапазоне от 2 446 400 до 3 214 200 иен ($15 200 — 20 000), однако на эту модель была введена "зелёная" субсидия, которая снизила её стоимость до 1 872 400 иен ($11 700). Об этом сообщили на сайте Mitsubishi.

3,4-метровый Mitsubishi eK X EV — так называемый кей-кар, то есть субкомпактный автомобиль для города. У него короткие свесы кузова, рельефные боковые поверхности и изогнутая линия крыши.

Запас хода Mitsubishi ek X составляет 180 км Фото: Mitsubishi

Обновленная модель получила новую переднюю часть с иными двухуровневыми фарами и вставкой с диодной подсветкой на месте радиаторной решетки. Сзади изменили задние фонари.

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В салоне Mitsubishi eK X EV улучшили отделку. Внутри установлены два экрана на передней панели и сенсорный блок климат-контроля. Электромобиль рассчитан на четырех человек и имеет багажник объемом 107 литров. Базовую комплектацию дополнили подогрев сидений и рулевого колеса.

Автомобиль оснащен двумя экранами и сенсорным блоком управления климат-контролем Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi eK X EV сохранил электродвигатель мощностью 64 к. с. и крутящим моментом 195 Н∙м, а также аккумулятор емкостью 20 кВт∙ч. Он способен развивать скорость до 130 км/ч и имеет запас хода 180 км. Быстрая зарядка до 80% занимает 40 минут, также появился режим "повербанк" для питания электроприборов.

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