Цена $8600 и шесть мест: презентован первый мексиканский электромобиль (фото)
В Мексике создали первый электрокар Olinia Uno. Миниатюрное авто созданное для такси рассчитано на шесть человек.
Презентацию Olinia Uno посетила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Электромобиль планируют запустить в производство через год — в июне 2027 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Цена Olinia Uno составляет 150 000 песо ($8600). Бюджетный электромобиль является более просторным аналогом моделей вроде Citroen Ami или FIAT Topolino. Его создали, в первую очередь, для такси, хотя модель поступит и в свободную продажу.
Новый Olinia Uno — компактный минивэн с угловатым пластиковым кузовом. Его задние двери открываются против движения, а заднее стекло отсутствует.
Небольшое авто является шестиместным, причем пассажиры второго и третьего ряда сидят друг напротив друга. Мексиканский электрокар получил цифровой щиток приборов и Bluetooth.
Электромотор мощностью 17 л. с. (13 кВт) позволяет развивать 50 км/ч. Небольшая батарея емкостью 14,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода 100 км, а зарядить ее от 220-вольтовой электросети можно за 4 часа.
Разработчики утверждают, что электромобиль Olinia Uno в четыре раза дешевле в эксплуатации в такси, чем бензиновые авто.
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