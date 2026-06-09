Самый дешевый электромобиль Skoda за 26 000 евро поступил в производство (фото)

В Испании стартовало производство Skoda Epiq. Компактный недорогой электрокроссовер имеет запас хода до 440 км.

Новый Skoda Epiq производят на предприятии в городе Памплона. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Skoda Epiq стоит от 26 000 евро Фото: Skoda

Вскоре модель выйдет на рынок. Цена Skoda Epiq стартует с 26 000 евро, то есть на данный момент это самый дешевый электрокар чешской марки.

Электромобиль Skoda Epiq — компактный 4,17-метровый кроссовер В-класса с оригинальным дизайном в новом фирменном стиле Modern Solid. Авто делит платформу МЕВ+ с новейшим электрическим Volkswagen ID.Polo.

Запас хода электрокара достигает 440 км Фото: Skoda

В салоне два дисплея на передней панели сочетаются с физическими переключателями. Автомобиль имеет два багажника: задний объемом 475-1344 л и передний 25-литровый.

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Новый Skoda Epiq начали производить в переднеприводных версиях мощностью 115, 135 и 211 л. с. Самый мощный вариант электрокроссовера стартует до сотни за 7,1 с.

Цена Skoda Epiq стартует с 26 000 евро Фото: Skoda

На выбор предлагаются батареи емкостью 38,5 и 55 кВт∙ч. Запас хода Skoda Epiq составляет от 310 до 441 км. Быстрая (мощностью до 125 кВт) зарядка на 80% занимает 24 минуты.

Кстати, вскоре дебютирует самый большой электрокроссовер Skoda с запасом хода 600 км.

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