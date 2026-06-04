Электрический флагман: самый большой кроссовер Skoda показали до премьеры (фото)

Обнародованы официальные изображения Skoda Peaq. Большой семейный электрокроссовер будет просторным и будет иметь запас хода до 600 км.

Новый Skoda Peaq презентуют 23 июня и он поступит в продажу во второй половине нынешнего года. Пока же на сайте Skoda опубликовали рендеры электрокара.

Электромобиль Skoda Peaq — старший брат модели Enyaq и серийная версия концепта Vision 7S. Авто отличается граненым дизайном с высоким капотом, тоненькими Т-образными фарами и черной вставкой на месте решетки радиатора.

Запас хода авто составляет 600 км Фото: Skoda

Ранее уже раскрыли основные характеристики Skoda Peaq. Семиместный электрокроссовер достигает 4874 мм в длину при колесной базе 2965 мм. Объем багажника составляет 299 л с тремя рядами сидений и 1010 л с двумя, также есть 37-литровый отсек спереди.

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Кроссовер Skoda Peaq получит цифровой щиток приборов, 13,6-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Также для модели будут предлагать матричную оптику, массаж сидений, мощную акустику и панорамную крышу с изменяемой тонировкой.

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Новый Skoda Peaq 2027 дебютирует в трех модификациях:

Peaq 60 — задний привод, один мотор, 204 л. с, 8,6 до 100 км/ч, максимальные 160 км/ч, батарея емкостью 63 кВт∙ч, запас хода 460 км;

Peaq 90 — задний привод, один мотор, 286 л.с, 7,1 до 100 км/ч, максимальные 180 км/ч, батарея емкостью 91 кВт∙ч, запас хода 600 км;

Peaq 90x — полный привод, два мотора, 299 л. с, 6,7 до 100 км/ч, максимальные 180 км/ч, батарея емкостью 91 кВт∙ч, запас хода 600 км.

Кстати, недавно дебютировал самый доступный электрокроссовер Skoda за 26 000 евро.

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