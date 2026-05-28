Обновленный "семейник" Skoda Kodiaq заметили на тестах в Альпах: первые фото

Чешский автопроизводитель Skoda тестирует обновленную модель Kodiaq 2027 года, и первые фото уже успели сделать шпионы-фотографы.

Один из наиболее "семейных" и больших автомобилей обрел более выразительный дизайн передней части, сообщает Autoevolution.

Замеченный в Альпах с датчиками, прикрепленными к ступицам колес, обновленный Kodiaq покрыт камуфляжной пленкой с обеих сторон.

При ближайшем рассмотрении также становится ясно, что Skoda тщательно скрыла и обновленный салон, что указывает на потенциально другую центральную консоль и новые информационно-развлекательные решения для этого семейного кроссовера.

По информации ресурса, кроссовер также получил элементы дизайна Modern Solid, что приблизит его к эстетике электрического кроссовера Peaq. Исходя из этого, можно предположить, что версия с двигателем внутреннего сгорания также подвергнется редизайну.

В новой модели заменяет старую сотовую сетку нижнего воздухозаборника переднего бампера на горизонтальный мотив. Вертикальные воздушные завесы также выглядят иначе, как и радиаторная решетка с двигателем внутреннего сгорания.

Судя по снимкам, замаскированный прототип получил обновленный бампер и новые задние фонари. Однако заднюю световую схему практически невозможно различить на этих шпионских фотографиях.

Поскольку кроссовер Epiq и более крупный Peaq отделаны более экологичными материалами в салоне, не исключено, что то же будет и в новом Kodiaq.

Аналитики автомобильного рынка предполагают, что, как и Epiq, Kodiaq может также перейти на информационно-развлекательную систему на базе Android вместо модульной информационно-развлекательной системы четвертого поколения от Volkswagen Group.

Центральный сенсорный экран Epiq имеет диагональ 13,1 дюйма, в то время как дисплей водителя — крошечный, размером 5,3 дюйма. При некоторой удаче, Kodiaq также мог бы отказаться от цифровых поворотных регуляторов в пользу ряда физических горячих клавиш.

Также ожидаются улучшения функций автономного вождения и обновления, ориентированные на стандарт Евро-7, для четырехцилиндровых двигателей Kodiaq.

1,5-литровый TSI, 2,0-литровый TSI и 2,0-литровый TDI — единственные доступные в 2026 году двигатели, и Skoda также представила варианты подключаемого гибрида, основанного на 1,5-литровом четырехцилиндровом турбированном двигателе TSI.

Когда будет премьера новой модели, пока не сообщается. Но, исходя из того, что автомобиль уже на тестах, это будет скоро.

