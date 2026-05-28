Оновлений "сімейник" Skoda Kodiaq помітили на тестах в Альпах: перші фото

Чеський автовиробник Skoda тестує оновлену модель Kodiaq 2027 року, і перші фото вже встигли зробити шпигуни-фотографи.

Один із найбільш "сімейних" і великих автомобілів отримав більш виразний дизайн передньої частини, повідомляє Autoevolution.

Помічений в Альпах з датчиками, прикріпленими до маточин коліс, оновлений Kodiaq вкритий камуфляжною плівкою з обох боків.

При найближчому розгляді також стає зрозуміло, що Skoda ретельно приховала і оновлений салон, що вказує на потенційно іншу центральну консоль і нові інформаційно-розважальні рішення для цього сімейного кросовера.

За інформацією ресурсу, кросовер також отримав елементи дизайну Modern Solid, що наблизить його до естетики електричного кросовера Peaq. Виходячи з цього, можна припустити, що версія з двигуном внутрішнього згоряння також зазнає редизайну.

У новій моделі замінює стару стільникову сітку нижнього повітрозабірника переднього бампера на горизонтальний мотив. Вертикальні повітряні завіси також виглядають інакше, як і радіаторна решітка з двигуном внутрішнього згоряння.

Судячи зі знімків, замаскований прототип отримав оновлений бампер і нові задні ліхтарі. Однак задню світлову схему практично неможливо розрізнити на цих шпигунських фотографіях.

Оскільки кросовер Epiq і більший Peaq оздоблені більш екологічними матеріалами в салоні, не виключено, що те саме буде і в новому Kodiaq.

Аналітики автомобільного ринку припускають, що, як і Epiq, Kodiaq може також перейти на інформаційно-розважальну систему на базі Android замість модульної інформаційно-розважальної системи четвертого покоління від Volkswagen Group.

Центральний сенсорний екран Epiq має діагональ 13,1 дюйма, тоді як дисплей водія — крихітний, розміром 5,3 дюйма. За деякої удачі, Kodiaq також міг би відмовитися від цифрових поворотних регуляторів на користь низки фізичних гарячих клавіш.

Також очікуються поліпшення функцій автономного водіння та оновлення, орієнтовані на стандарт Євро-7, для чотирициліндрових двигунів Kodiaq.

1,5-літровий TSI, 2,0-літровий TSI і 2,0-літровий TDI — єдині доступні в 2026 році двигуни, і Skoda також представила варіанти підключаємого гібрида, заснованого на 1,5-літровому чотирициліндровому турбованому двигуні TSI.

Коли буде прем'єра нової моделі, поки що не повідомляється. Але, виходячи з того, що автомобіль уже на тестах, це буде скоро.

