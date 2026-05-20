Skoda Octavia получит новые модификации с малым расходом топлива (фото)

В линейке Skoda Octavia появятся сразу несколько экономичных гибридных версий. Они получат силовые установки от Volkswagen Golf.

Новые гибриды Skoda Octavia ожидаются в ближайшем будущем. Эту информацию подтвердил британскому изданию Autocar технический директор Skoda Йоханнес Нефт.

По его словам, выпустят как обновленный плагин-гибрид Skoda Octavia, так и новые гибриды HEV. Их планируют презентовать до конца нынешнего года.

Гибриды Skoda Octavia получат силовые установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором от Volkswagen Golf и T-Roc. Их мощность составит 136 и 170 л. с., а компактная батарея на 1,6 кВт∙ч позволит проезжать небольшие расстояния на электротяге. Средний расход топлива составит примерно 5 л на 100 км.

Плагин-гибрид Skoda Octavia также получит усовершенствованную силовую установку от Volkswagen Golf. Она тоже состоит из 1,5-литрового турбодвигателя и электромотора, а общая мощность составляет 204 л. с. Батарея емкостью 19,7 кВт∙ч позволит проехать примерно 140 км в электрическом режиме.

Йоханнес Нефт также отметил, что в Skoda не будут отказываться от двигателей внутреннего сгорания в ближайшем будущем и, к примеру, дизельные версии останутся в линейке Octavia и других моделей марки.

