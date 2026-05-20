Skoda Octavia отримає нові модифікації з малою витратою пального (фото)

У лінійці Skoda Octavia з’являться одразу кілька економічних гібридних версій. Вони отримають силові установки від Volkswagen Golf.

Нові гібриди Skoda Octavia очікуються в найближчому майбутньому. Цю інформацію підтвердив британському виданню Autocar технічний директор Skoda Йоганнес Нефт.

За його словами, випустять як оновлений плагін-гібрид Skoda Octavia, так і нові гібриди HEV. Їх планують презентувати до кінця нинішнього року.

Гібриди Skoda Octavia отримають силові установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором від Volkswagen Golf та T-Roc. Їх потужність складе 136 та 170 к. с., а компактна батарея на 1,6 кВт∙год дозволить проїжджати невеликі відстані на електротязі. Середня витрата пального складе приблизно 5 л на 100 км.

Плагін-гібрид Skoda Octavia також отримає вдосконалену силову установку від Volkswagen Golf. Вона теж складається з 1,5-літрового турбодвигуна й електромотора, а загальна потужність складає 204 к. с. Батарея ємністю 19,7 кВт∙год дасть змогу проїхати приблизно 140 км в електричному режимі.

Йоганнес Нефт також зазначив, що у Skoda не відмовлятимуться від двигунів внутрішнього згоряння у найближчому майбутньому і, приміром, дизельні версії залишаться в лінійці Octavia та інших моделей марки.

