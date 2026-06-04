Електричний флагман: найбільший кросовер Skoda показали до прем'єри (фото)

Оприлюднено офіційні зображення Skoda Peaq. Великий сімейний електрокросовер буде просторим і матиме запас ходу до 600 км.

Новий Skoda Peaq презентують 23 червня і він надійде у продаж у другій половині нинішнього року. Поки ж на сайті Skoda опублікували рендери електрокара.

Електромобіль Skoda Peaq — старший брат моделі Enyaq та серійна версія концепту Vision 7S. Авто вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, тоненькими Т-подібними фарами та чорною вставкою на місці решітки радіатора.

Запас ходу авто становить 600 км Фото: Skoda

Раніше уже розкрили основні характеристики Skoda Peaq. Семимісний електрокросовер сягає 4874 мм завдовжки при колісній базі 2965 мм. Об'єм багажника становить 299 л із трьома рядами сидінь і 1010 л із двома, також є 37-літровий відсік спереду.

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Кросовер Skoda Peaq отримає цифровий щиток приладів, 13,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також для моделі пропонуватимуть матричну оптику, масаж сидінь, потужну акустику та панорамний дах зі змінним тонуванням.

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Новий Skoda Peaq 2027 дебютує у трьох модифікаціях:

Peaq 60 — задній привід, один мотор, 204 к. с, 8,6 до 100 км/год, максимальні160 км/год, батарея ємністю 63 кВт∙год, запас ходу 460 км;

Peaq 90 — задній привід, один мотор, 286 к. с, 7,1 до 100 км/год, максимальні 180 км/год, батарея ємністю 91 кВт∙год, запас ходу 600 км;

Peaq 90x — повний привід, два мотори, 299 к. с, 6,7 до 100 км/год, максимальні 180 км/год, батарея ємністю 91 кВт∙год, запас ходу 600 км.

До речі, нещодавно дебютував найдоступніший електрокросовер Skoda за 26 000 євро.

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