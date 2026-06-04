Електричний флагман: найбільший кросовер Skoda показали до прем'єри (фото)
Оприлюднено офіційні зображення Skoda Peaq. Великий сімейний електрокросовер буде просторим і матиме запас ходу до 600 км.
Новий Skoda Peaq презентують 23 червня і він надійде у продаж у другій половині нинішнього року. Поки ж на сайті Skoda опублікували рендери електрокара.
Електромобіль Skoda Peaq — старший брат моделі Enyaq та серійна версія концепту Vision 7S. Авто вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, тоненькими Т-подібними фарами та чорною вставкою на місці решітки радіатора.
Раніше уже розкрили основні характеристики Skoda Peaq. Семимісний електрокросовер сягає 4874 мм завдовжки при колісній базі 2965 мм. Об'єм багажника становить 299 л із трьома рядами сидінь і 1010 л із двома, також є 37-літровий відсік спереду.
Кросовер Skoda Peaq отримає цифровий щиток приладів, 13,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також для моделі пропонуватимуть матричну оптику, масаж сидінь, потужну акустику та панорамний дах зі змінним тонуванням.Важливо
Новий Skoda Peaq 2027 дебютує у трьох модифікаціях:
- Peaq 60 — задній привід, один мотор, 204 к. с, 8,6 до 100 км/год, максимальні160 км/год, батарея ємністю 63 кВт∙год, запас ходу 460 км;
- Peaq 90 — задній привід, один мотор, 286 к. с, 7,1 до 100 км/год, максимальні 180 км/год, батарея ємністю 91 кВт∙год, запас ходу 600 км;
- Peaq 90x — повний привід, два мотори, 299 к. с, 6,7 до 100 км/год, максимальні 180 км/год, батарея ємністю 91 кВт∙год, запас ходу 600 км.
До речі, нещодавно дебютував найдоступніший електрокросовер Skoda за 26 000 євро.
Також Фокус писав, що під час випробувань помітили новий Skoda Kodiaq 2027.