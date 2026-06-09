Найдешевший електромобіль Skoda за 26 000 євро надійшов у виробництво (фото)
В Іспанії стартувало виробництво Skoda Epiq. Компактний недорогий електрокросовер має запас ходу до 440 км.
Новий Skoda Epiq виробляють на підприємстві в місті Памплона. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.
Невдовзі модель вийде на ринок. Ціна Skoda Epiq стартує з 26 000 євро, тобто наразі це найдешевший електрокар чеської марки.
Електромобіль Skoda Epiq – компактний 4,17-метровий кросовер В-класу з оригінальним дизайном у новому фірмовому стилі Modern Solid. Авто ділить платформу МЕВ+ з новітнім електричним Volkswagen ID.Polo.
У салоні два дисплеї на передній панелі поєднуються з фізичними перемикачами. Автомобіль має два багажники: задній об’ємом 475-1344 л та передній 25-літровий.
Новий Skoda Epiq почали виробляти у передньопривідних версіях потужністю 115, 135 та 211 к. с. Найпотужніший варіант електрокросовера стартує до сотні за 7,1 с.
На вибір пропонують батареї ємністю 38,5 та 55 кВт∙год. Запас ходу Skoda Epiq становить від 310 до 441 км. Швидка (потужністю до 125 кВт) зарядка на 80% займає 24 хвилини.
До речі, невдовзі дебютує найбільший електрокросовер Skoda із запасом ходу 600 км.
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