Найдешевший електромобіль Skoda за 26 000 євро надійшов у виробництво (фото)

В Іспанії стартувало виробництво Skoda Epiq. Компактний недорогий електрокросовер має запас ходу до 440 км.

Новий Skoda Epiq виробляють на підприємстві в місті Памплона. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.

Skoda Epiq коштує від 26 000 євро Фото: Skoda

Невдовзі модель вийде на ринок. Ціна Skoda Epiq стартує з 26 000 євро, тобто наразі це найдешевший електрокар чеської марки.

Електромобіль Skoda Epiq – компактний 4,17-метровий кросовер В-класу з оригінальним дизайном у новому фірмовому стилі Modern Solid. Авто ділить платформу МЕВ+ з новітнім електричним Volkswagen ID.Polo.

Запас ходу електрокара сягає 440 км Фото: Skoda

У салоні два дисплеї на передній панелі поєднуються з фізичними перемикачами. Автомобіль має два багажники: задній об’ємом 475-1344 л та передній 25-літровий.

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Новий Skoda Epiq почали виробляти у передньопривідних версіях потужністю 115, 135 та 211 к. с. Найпотужніший варіант електрокросовера стартує до сотні за 7,1 с.

Ціна Skoda Epiq стартує з 26 000 євро Фото: Skoda

На вибір пропонують батареї ємністю 38,5 та 55 кВт∙год. Запас ходу Skoda Epiq становить від 310 до 441 км. Швидка (потужністю до 125 кВт) зарядка на 80% займає 24 хвилини.

До речі, невдовзі дебютує найбільший електрокросовер Skoda із запасом ходу 600 км.

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