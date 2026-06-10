Ціна $8600 і шість місць: презентовано перший мексиканський електромобіль (фото)

У Мексиці створили перший електрокар Olinia Uno. Мініатюрне авто створене для таксі розраховане на шість осіб.

На презентацію Olinia Uno завітала президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Електромобіль планують запустити у виробництво за рік – у червні 2027 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Задні двері відкриваються проти руху

Ціна Olinia Uno становить 150 000 песо ($8600). Бюджетний електромобіль є більш просторим аналогом моделей на кшталт Citroen Ami чи FIAT Topolino. Його створили, в першу чергу, для таксі, хоча модель надійде і у вільний продаж.

Новий Olinia Uno – компактний мінівен із кутастим пластиковим кузовом. Його задні двері відкриваються проти руху, а заднє скло відсутнє.

У салоні встановили цифровий щиток приладів

Невелике авто є шестимісним, причому пасажири другого і третього ряду сидять один напроти одного. Мексиканський електрокар отримав цифровий щиток приладів та Bluetooth.

Відео дня

Важливо

Запас ходу 1000 км і зарядка за 10 хвилин: електричний флагман BYD показали на перших фото

Електромотор потужністю 17 к. с. (13 кВт) дозволяє розвивати 50 км/год. Невелика батарея ємністю 14,7 кВт∙год забезпечує запас ходу 100 км, а зарядити її від 220-вольтної електромережі можна за 4 години.

Olinia Uno розрахований на шість осіб

Розробники стверджують, що електромобіль Olinia Uno у чотири рази дешевший в експлуатації у таксі, аніж бензинові авто.

Раніше Фокус розповідав, що у виробництво надійшов найдешевший електромобіль Skoda.

Також ми писали про новий електрокар Mazda EZ-6 в Україні.