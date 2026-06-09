Новый электромобиль Mitsubishi Eclipse оказался близнецом Nissan Leaf (фото)

Опубликованы официальные фото нового Mitsubishi Eclipse Cross. Компактный кроссовер стал электромобилем на базе Nissan Leaf.

Mitsubishi Eclipse снова меняет формат. С 1990 по 2012 год модель была спорткаром и выпускалась в кузовах купе и кабриолет, однако в 2018 году ее превратили в кроссовер. Теперь новый Mitsubishi Eclipse Sportback станет электрокроссовером и первые его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

В профиль две модели идентичны Фото: Mitsubishi

Электромобиль Mitsubishi Eclipse Sportback, по сути, является братом-близнецом Nissan Leaf третьего поколения (Renault, Nissan и Mitsubishi образовали альянс и иногда "делятся" моделями). У него такой же силуэт с аркообразной крышей и спрятанными в стойках ручками задних дверей. Отличить его можно по несколько иному дизайну передней части и более массивным и агрессивным бамперам.

Відео дня

Важно

Гость из 2000-х: в Украине обнаружили 18-летний Mitsubishi Lancer в новом состоянии (фото)

Салон Mitsubishi Eclipse Sportback не показали, однако он не должен отличаться от интерьера Nissan Leaf и сохранит компоновку с двумя экранами на передней панели.

Mitsubishi Eclipse Sportback отличается более агрессивными бамперами Фото: Mitsubishi

Силовые установки также позаимствуют у собрата. Как известно, новый Nissan Leaf доступен в версиях мощностью 177 и 218 л. с. с батареями емкостью 52 и 75 кВт∙ч, а его запас хода достигает 600 км. Полноценная презентация Mitsubishi Eclipse Sportback состоится до конца лета.

Между прочим, недавно раскрыли подробности внедорожника Mitsubishi Pajero нового поколения.

Также Фокус рассказывал, что Nissan возродил недорогой седан 90-х в формате электрокара.