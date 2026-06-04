Primera возвращается: Nissan возродил недорогую семейную модель 90-х (фото)

Nissan Primera возродили спустя два десятилетия после прекращения производства. Теперь недорогой семейный седан стал электрокаром.

Новый Nissan Primera представили на автосалоне в Маниле (Филиппины), а его продажи начнутся до конца года. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Nissan Primera 2027 существенно отличается от моделей предыдущих поколений, ведь стал электромобилем. Это не полностью новая разработка, а экспортный вариант Nissan N7. Обтекаемый 4,9-метровый седан создан совместно с Dongfeng и выпускается в Китае, а его цена стартует с $16 500.

Запас хода Nissan Primera составляет 500 км Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Primera внешне и внутри ничем не отличается от N7. Внутри установлены два экрана на передней панели, а объем багажника составляет 504 л. Для электрокара доступны панорамная крыша, система полуавтономного движения, парковочный автопилот, электропривод и массаж кресел.

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Седан Nissan Primera дебютировал с 218-сильным электромотором и батареей емкостью 60 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 500 км. Стоит отметить, что в Китае Nissan N7 также предлагается в 272-сильном варианте с большей батареей на 73 кВт∙ч и такая силовая установка вполне может появиться в Primera.

На передней панели установлены два экрана Фото: autohome.com.cn

Напомним, что оригинальный седан Nissan Primera производился с 1990 по 2007 год в Японии и Великобритании и всего создали три поколения модели. Выпускались седаны, хэтчбеки и универсалы с бензиновыми и дизельными двигателями.

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