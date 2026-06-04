Primera повертається: Nissan відродив недорогу сімейну модель 90-х (фото)

Nissan Primera відродили через два десятиріччя після припинення виробництва. Тепер недорогий сімейний седан став електрокаром.

Новий Nissan Primera представили на автосалоні в Манілі (Філіппіни), а його продажі почнуться до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Nissan Primera 2027 суттєво відрізняється від моделей попередніх поколінь, адже став електромобілем. Це не повністю нова розробка, а експортний варіант Nissan N7. Обтічний 4,9-метровий седан створений спільно з Dongfeng та випускається в Китаї, а його ціна стартує з $16 500.

Запас ходу Nissan Primera становить 500 км Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Primera зовні та всередині нічим не відрізняється від N7. Усередині встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника складає 504 л. Для електрокара доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, паркувальний автопілот, електропривід і масаж крісел.

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Седан Nissan Primera дебютував із 218-сильним електромотором та батареєю ємністю 60 кВт∙год. Заявлений запас ходу складає 500 км. Варто відзначити, що в Китаї Nissan N7 також пропонують у 272-сильному варіанті з більшою батареєю на 73 кВт∙год і така силова установка цілком може з'явитися в Primera.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: autohome.com.cn

Нагадаємо, що оригінальний седан Nissan Primera виробляли з 1990 по 2007 рік у Японії та Великій Британії і всього створили три покоління моделі. Випускали седани, хетчбеки та універсали з бензиновими і дизельними двигунами.

До речі, електромобілем став і новий Volkswagen Polo, якого недавно запустили у виробництво разом із побратимом CUPRA Raval.

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