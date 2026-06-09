Новий електромобіль Mitsubishi Eclipse виявився близнюком Nissan Leaf (фото)

Опубліковано офіційні фото нового Mitsubishi Eclipse Cross. Компактний кросовер став електромобілем на базі Nissan Leaf.

Mitsubishi Eclipse знову змінює формат. Із 1990 по 2012 рік модель була спорткаром і випускалася в кузовах купе та кабріолет, проте у 2018 році її перетворили на кросовер. Тепер новий Mitsubishi Eclipse Sportback стане електрокросовером і перші його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

У профіль дві моделі ідентичні Фото: Mitsubishi

Електромобіль Mitsubishi Eclipse Sportback, по суті, є братом-близнюком Nissan Leaf третього покоління (Renault, Nissan і Mitsubishi утворили альянс та іноді "діляться" моделями). У нього такий же силует із аркоподібним дахом та схованими в стійках ручками задніх дверей. Відрізнити його можна за дещо інакшим дизайном передньої частини та масивнішими і агресивнішими бамперами.

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Салон Mitsubishi Eclipse Sportback не показали, проте він не повинен відрізнятися від інтер'єру Nissan Leaf і збереже компонування з двома екранами на передній панелі.

Mitsubishi Eclipse Sportback вирізняється агресивнішими бамперами Фото: Mitsubishi

Силові установки також запозичать у побратима. Як відомо, новий Nissan Leaf доступний у версіях потужністю 177 та 218 к. с. із батареями ємністю 52 і 75 кВт∙год, а його запас ходу сягає 600 км. Повноцінна презентація Mitsubishi Eclipse Sportback відбудеться до кінця літа.

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