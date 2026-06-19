Mitsubishi представила оригінальний міський електрокар за $11 700 (фото)

В Японії презентували новий Mitsubishi eK X EV. Мініатюрний бюджетний електрокар для міста має запас ходу 180 км.

Електромобіль Mitsubishi eK X EV модернізували і оцінили від 2 446 400 до 3 214 200 єн ($15 200 — 20 000), проте на модель запровадили "зелену" субсидію, яка знизила її вартість до 1 872 400 єн ($11 700). Про неї розповили на сайті Mitsubishi.

3,4-метровий Mitsubishi eK X EV — так званий кей-кар, тобто субкомпактне авто для міста. У нього короткі звиси кузова, рельєфні боковини та вигнута лінія даху.

Запас ходу Mitsubishi ek X становить 180 км Фото: Mitsubishi

Оновлене авто отримало нову передню частину з інакшими дворівневими фарами та вставкою з діодним підсвічуванням на місці радіаторної решітки. Ззаду змінили ліхтарі.

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У салоні Mitsubishi eK X EV покращили оздоблення. Усередині встановлено два екрани на передній панелі та сенсорний блок клімат-контролю. Електрокар розрахований на чотири особи та має 107-літровий багажник. Базову комплектацію поповнили підігрів крісел та керма.

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Авто оснащене двома екранами і сенсорним блоком клімату Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi eK X EV зберіг електромотор на 64 к. с. і 195 Н∙м та батарею ємністю 20 кВт∙год. Він здатен розвинути 130 км/год та має запас ходу 180 км. Швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин, також з'явився режим повербанка для живлення електроприладів.

До речі, нещодавно показали новий Mitsubishi Eclipse, який став електрокросовером на базі Nissan Leaf.

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