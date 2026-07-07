FIAT прекратил выпуск популярной недорогой модели: причины известны (фото)

FIAT Tipo снимают с производства, и выпуск нового поколения этой доступной модели не планируется. Всего было выпущено более

Последний FIAT Tipo второго поколения уже сошел с конвейера завода в Турции. Об этом сообщает сайт Motor1.

Последней стала модель FIAT Aegea для турецкого рынка Фото: Fiat

Последней стала версия седана для внутреннего рынка Турции (там эта модель известна под названием Aegea). Всего с 2015 года было собрано 1 417 047 автомобилей FIAT Tipo/Aegea второго поколения, которые продавались в 40 странах мира.

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Примечательно, что более трети этих автомобилей (565 097 шт.) было приобретено именно в Турции. С 2016 по 2025 год это был самый популярный автомобиль в этой стране.

FIAT Tipo известен с 1988 года Фото: Fiat

Хотя доступный FIAT Tipo и был одной из самых массовых современных моделей бренда, о планах прекратить его производство было известно давно. Во-первых, ему исполнилось 9 лет, то есть жизненный цикл на конвейере уже подошел к концу.

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Во-вторых, сейчас в тренде кроссоверы, и именно поэтому выпуск нового FIAT Tipo пока не планируется. Его нишу на европейском рынке займут новые кроссоверы семейства FIAT Grizzly.

Всего было выпущено более 1,4 миллиона автомобилей FIAT Tipo второго поколения Фото: Fiat

Напомним, что первый FIAT Tipo выпускали с 1988 по 1997 год, а в 2015 году модель возродили. Tipo второго поколения выпускалась в кузовах седан, универсал и хэтчбек в бензиновом, дизельном и "мягком" гибридном исполнении.

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