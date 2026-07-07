FIAT прекратил выпуск популярной недорогой модели: причины известны (фото)
FIAT Tipo снимают с производства, и выпуск нового поколения этой доступной модели не планируется. Всего было выпущено более
Последний FIAT Tipo второго поколения уже сошел с конвейера завода в Турции. Об этом сообщает сайт Motor1.
Последней стала версия седана для внутреннего рынка Турции (там эта модель известна под названием Aegea). Всего с 2015 года было собрано 1 417 047 автомобилей FIAT Tipo/Aegea второго поколения, которые продавались в 40 странах мира.Важно
Примечательно, что более трети этих автомобилей (565 097 шт.) было приобретено именно в Турции. С 2016 по 2025 год это был самый популярный автомобиль в этой стране.
Хотя доступный FIAT Tipo и был одной из самых массовых современных моделей бренда, о планах прекратить его производство было известно давно. Во-первых, ему исполнилось 9 лет, то есть жизненный цикл на конвейере уже подошел к концу.
Во-вторых, сейчас в тренде кроссоверы, и именно поэтому выпуск нового FIAT Tipo пока не планируется. Его нишу на европейском рынке займут новые кроссоверы семейства FIAT Grizzly.
Напомним, что первый FIAT Tipo выпускали с 1988 по 1997 год, а в 2015 году модель возродили. Tipo второго поколения выпускалась в кузовах седан, универсал и хэтчбек в бензиновом, дизельном и "мягком" гибридном исполнении.
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