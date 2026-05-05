Kia показала недорогого конкурента Volkswagen Golf у позашляховому стилі (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Kia XCeed 2026. Крос-хетчбек С-класу вирізняється футуристичним дизайном і має сучасний салон.

Kia XCeed пройшов уже друге оновлення і з 29 травня надійде у виробництво на підприємстві в Жиліні (Словаччина). Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.

Модель випускатимуть у бензинових та "м'яких" гібридних версіях Фото: Kia

Хетчбек підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом — останній представник сімейства Kia Ceed, який залишився у виробництві. Повторна модернізація виявилася доволі ґрунтовною.

Дизайн Kia XCeed змінили в дусі електрокарів марки. Крос-хетчбек отримав повністю нову передню частину з широкою решіткою радіатора та вертикальними фарами. Крім того, замінили бампери, капот і двері багажника і встановили тонкі ліхтарі, з'єднані діодною смугою.

Салон Kia XCeed 2026 — повністю новий, адже замінили кермо, передню панель і важіль КПП. З'явилися два 12,3-дюймових екрани та сенсорні перемикачі на центральній панелі. Перелік опцій поповнив цифровий ключ (доступ у авто зі смартфону).

Характеристики Kia XCeed 2026 поки тримають у секреті, проте відомо, що недорогий конкурент VW Golf випускатиметься у бензиновим та "м'яких" гібридних версіях. Дорестайлінгову модель наразі пропонують із турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,6 л (150 і 180 к. с.) і 115-сильна версія може бути "м'яким" гібридом.

