Kia показала недорогого конкурента Volkswagen Golf во внедорожном стиле (фото)

Опубликованы первые официальные фото Kia XCeed 2026. Кросс-хэтчбек С-класса отличается футуристическим дизайном и имеет современный салон.

Kia XCeed прошел уже второе обновление и с 29 мая поступит в производство на предприятии в Жилине (Словакия). Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

Модель будут выпускать в бензиновых и "мягких" гибридных версиях Фото: Kia

Хэтчбек повышенной проходимости с увеличенным клиренсом — последний представитель семейства Kia Ceed, который остался в производстве. Повторная модернизация оказалась довольно основательной.

Дизайн Kia XCeed изменили в духе электрокаров марки. Кросс-хэтчбек получил полностью новую переднюю часть с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Кроме того, заменили бамперы, капот и дверь багажника и установили тонкие фонари, соединенные диодной полосой.

Салон Kia XCeed 2026 — полностью новый, ведь заменили руль, переднюю панель и рычаг КПП. Появились два 12,3-дюймовых экрана и сенсорные переключатели на центральной панели. Перечень опций пополнил цифровой ключ (доступ в авто со смартфона).

Фото: Kia

Характеристики Kia XCeed 2026 пока держат в секрете, однако известно, что недорогой конкурент VW Golf будет выпускаться в бензиновых и "мягких" гибридных версиях. Дорестайлинговая модель пока предлагается с турбомоторами объемом 1,0 л (115 л.с.) и 1,6 л (150 и 180 л.с.) и 115-сильная версия может быть "мягким" гибридом.

