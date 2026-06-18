Audi представила прощальну спеціальну версію A8 Final Edition для японського ринку

Японський підрозділ німецького концерну Audi оголосив про випуск спеціальної фінальної версії флагманського седана A8, яка отримала назву A8 Final Edition.

Тираж становитиме всього 88 автомобілів і присвячений припиненню виробництва цієї моделі, повідомляє "Кореспондент". Випуск моделі четвертого покоління (Typ 4N) завершиться цього року, а прямого наступника у флагманського седана не буде.

За основу фінальної версії розробники обрали комплектацію A8 55 TFSI quattro S line.

Автомобіль оснащений бензиновим турбованим двигуном об'ємом 3 літри з шістьма циліндрами. Його максимальна потужність становить 340 к.с., а крутний момент сягає 500 Нм. У поєднанні з двигуном працює восьмиступінчаста коробка передач "Типтронік", а доповнює всю конструкцію 48-вольтова м'яка гібридна система.

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A8 Final Edition оснащений заднім спортивним диференціалом та спеціально налаштованою адаптивною пневматичною підвіскою Sport, завдяки якій кліренс став на 10 мм нижчим за стандартний.

У зовнішньому оформленні моделі впізнаються риси спортивного седана S80. Серед них — вставки під алюміній на решітці радіатора та оформлення повітрозабірника.

Фото: Audi

Увагу привертають також червоні гальмівні супорти, які в стандартній лінійці A8 пропонуються лише для версії S8. Вони ефектно видніються крізь спиці 21-дюймових кованих коліс.

Салон оформлений у стилі Audi Design Selection, декоративні панелі виготовлені з карбону Carbon Vector, а зручні спортивні крісла обтягнуті шкірою Valcona з характерною ромбоподібною прострочкою.

Фото: Audi Фото: Audi

До базової комплектації входять аудіосистема Bang & Olufsen із 23 динаміками, пакет комфорту з вентиляцією та масажем сидінь, панорамний дах та USB-зарядка для пасажирів на задніх сидіннях.

Покупцям буде доступно чотири кольори кузова, серед яких найбільшим тиражем вийде Glacierwhite Metallic у кількості 40 екземплярів. 39 автомобілів будуть у кольорі Mythos Black Metallic, п’ять — у кольорі Firmament Blue Metallic. Ще чотири автомобілі отримають ексклюзивний чорний відтінок Sebring Black Crystal Effect із кристалічним ефектом.

Ціна автомобіля починається від 100 тисяч доларів.

Компанія Audi ще навесні оголосила про припинення виробництва моделі A8, яка випускалася з 2017 року і зазнала рестайлінгу у 2021-му, вважаючи її морально застарілою.

Нагадаємо, що відбувся дебют нового універсала Audi A6 Allroad.

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