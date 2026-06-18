Audi показала прощальную спецверсию A8 Final Edition для японского рынка

Японское подразделение немецкого концерна Audi объявило о выпуске специальной финальной версии флагманского седана A8, которая получила название A8 Final Edition.

Тираж составит всего 88 автомобилей и посвящен прекращению производства этого авто, сообщает "Корреспондент". Выпуск модели четвертого поколения (Typ 4N) завершится в этом году, а прямого преемника у флагманского седана не будет.

За основу финальной версии разработчики выбрали комплектацию A8 55 TFSI quattro S line.

Автомобиль оборудован бензиновым турбированным агрегатом объемом 3 литра с шестью цилиндрами. Его максимальная отдача составляет 340 л.с, а крутящий момент достигает 500 Нм. В паре с мотором работает восьмиступенчатый Типтроник, а дополняет всю конструкцию 48-вольтовая мягкая гибридная система.

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У A8 Final Edition — задний спортивный дифференциал и специально настроенная адаптивная пневматическая подвеска Sport, благодаря которой клиренс стал ниже стандартного на 10 мм.

Во внешнем оформлении модели угадываются черты спортивного седана S80. Среди них — вставки под алюминий на решетке радиатора и оформление воздухозабоника.

Фото: Audi

Внимание привлекают и красные тормозные суппорты, которые в стандартной линейке A8 предлагаются только для версии S8. Они эффектно просматриваются сквозь спицы 21-дюймовых кованых колес.

Салон оформлен в стиле Audi Design Selection, декоративные панели выполнены из карбона Carbon Vector, а комфортные спортивные кресла обтянуты кожей Valcona с характерной ромбовидной прострочкой.

Фото: Audi Фото: Audi

В базовое оснащение включены аудиосистема Bang & Olufsen с 23 динамиками, пакет комфорта с вентиляцией и массажем сидений, панорамная крыша и USB-зарядка для пассажиров сзади.

Покупателям будет доступно четыре цвета кузова, среди которых наибольшим тиражом выйдет Glacierwhite Metallic в количестве 40 экземпляров. 39 авто будут в цвете Mythos Black Metallic, пять — в цвете Firmament Blue Metallic. Еще четыре автомобиля получат эксклюзивный черный оттенок Sebring Black Crystal Effect с кристаллическим эффектом.

Стоимость авто стартует от $100 тысяч.

Компания Audi еще весной анонсировала прекращение производства модели A8, которая выпускалась с 2017 года и прошла рейстайлинг в 2021-м, считая ее морально устаревшей.

Напомним, дебютировал новый универсал Audi A6 Allroad .

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