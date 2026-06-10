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Один из 99: в Хмельницком засветился спортивный электрокар Audi за 200 000 евро (фото)

Audi e-tron GT
Выпустили всего 99 Audi e-tron GT GP Ice Race | Фото: instagram.com/lux_cars_khm

В Хмельницком заметили электромобиль Audi e-tron GT 2024 года в эксклюзивной версии Ice Race Edition. Он отличается особым дизайном и способен разогнаться до сотни за 3,3 с.

Всего в 2023-2024 годах выпустили всего 99 таких седанов, а цена Audi RS e-tron GT Ice Race Edition составила 204 500 евро. Фото электрокара опубликовали на странице lux_cars_khm в Instagram.

Audi e-tron GT GP Ice Race
Электрокар отличается особой окраской
Фото: Audi

Электромобиль посвятили горным ледовым гонкам GP Ice Race в Австрии и 40-летию подразделения Audi Sport. Он отличался нестандартной окраской с узорами в стиле хай-тек и черными 21-дюймовыми дисками.

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Салон Audi RS e-tron GT Ice Race Edition украсили белоснежной кожей, серой алькантарой и карбоном, а также добавили фиолетовую подсветку.

С технической точки зрения вариант Ice Race Edition ничем не отличается от стандартного Audi RS e-tron GT. Седан оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 646 л.с. и 830 Н∙м.

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Салон Audi e-tron GT
Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном
Фото: Audi

Электромобиль Audi способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. С батареей емкостью 93,4 кВт∙ч запас хода составляет 472 км.

Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий заряженный универсал Audi мощностью 630 сил.

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