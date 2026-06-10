Один із 99: у Хмельницькому засвітився спортивний електрокар Audi за 200 000 євро (фото)
У Хмельницькому помітили електромобіль Audi e-tron GT 2024 року в ексклюзивній версії Ice Race Edition. Він вирізняється особливим дизайном та здатен розігнатися до сотні за 3,3 с.
Усього в 2023-2024 роках випустили лише 99 таких седанів, а ціна Audi RS e-tron GT Ice Race Edition становила 204 500 євро. Фото електрокара опублікували на сторінці lux_cars_khm в Instagram.
Електромобіль присвятили гірським льодовим перегонам GP Ice Race в Австрії та 40-річчю підрозділу Audi Sport. Він вирізнявся нестандартним забарвленням із візерунками у стилі хай-тек та чорними 21-дюймовими дисками.Важливо
Салон Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оздобили білосніжною шкірою, сірою алькантарою та карбоном, а також додали фіолетове підсвічування.
Із технічної точки зору варіант Ice Race Edition нічим не відрізняється від стандартного Audi RS e-tron GT. Седан оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 646 к. с. і 830 Н∙м.
Електромобіль Audi здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Із батареєю ємністю 93,4 кВт∙год запас ходу становить 472 км.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений універсал Audi потужністю 630 сил.
Також Фокус розповідав про новий Audi Q7 третього покоління.