Один із 99: у Хмельницькому засвітився спортивний електрокар Audi за 200 000 євро (фото)

У Хмельницькому помітили електромобіль Audi e-tron GT 2024 року в ексклюзивній версії Ice Race Edition. Він вирізняється особливим дизайном та здатен розігнатися до сотні за 3,3 с.

Усього в 2023-2024 роках випустили лише 99 таких седанів, а ціна Audi RS e-tron GT Ice Race Edition становила 204 500 євро. Фото електрокара опублікували на сторінці lux_cars_khm в Instagram.

Електрокар вирізняється особливим забарвленням Фото: Audi

Електромобіль присвятили гірським льодовим перегонам GP Ice Race в Австрії та 40-річчю підрозділу Audi Sport. Він вирізнявся нестандартним забарвленням із візерунками у стилі хай-тек та чорними 21-дюймовими дисками.

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Салон Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оздобили білосніжною шкірою, сірою алькантарою та карбоном, а також додали фіолетове підсвічування.

Із технічної точки зору варіант Ice Race Edition нічим не відрізняється від стандартного Audi RS e-tron GT. Седан оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 646 к. с. і 830 Н∙м.

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Салон оздоблено шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Audi

Електромобіль Audi здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Із батареєю ємністю 93,4 кВт∙год запас ходу становить 472 км.

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