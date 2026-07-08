Флагман уходит: самый дорогой Kia снимут с производства (фото)

Производство представительской модели Kia K9 вскоре будет прекращено. Этот большой седан является флагманом южнокорейского бренда.

Седан Kia K9 будет снят с производства к концу 2026 года, и выпуск его нового поколения пока не планируется. Об этом стало известно сайту Korean Car Blog.

Основная причина отказа от Kia K9 — низкий спрос. Конечно, представительская модель F-класса никогда не была массовой, однако если в 2022 году было продано 6585 автомобилей, то в 2025 — только 1581, а за первое полугодие 2026 — всего 734.

Спрос на Kia K9 невысок Фото: Kia

Седаны покупают реже, ведь они уступают кроссоверам. К тому же в линейке Kia K9 нет экономичных гибридных версий. Кроме того, руководство концерна Hyundai не в восторге от внутренней конкуренции, ведь эта модель может отнять часть клиентов у премиальных седанов Genesis G80 и G90.

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Флагманский 5,1-метровый седан Kia K9 был представлен в 2012 году в качестве смены модели Opirus. На некоторых рынках модель также продавалась под названиями Kia Quoris или K900. Она представляла собой более доступную альтернативу таким моделям, как Audi A8 или BMW 7 Series.

Kia K9 выпускается с 2012 года

Нынешнее, второе, поколение Kia K9 дебютировало в 2018 году. В разные годы он комплектовался бензиновыми двигателями V6 объемом 3,3 л (250 и 370 к. с.) и 3,8 л (315 к. с.), а также 5,0-литровым 425-сильным V8.

Кстати, FIAT снял с производства недорогую массовую модель Tipo.

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